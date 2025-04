Poznati Hrvati koji javno svjedoče vjeru: Ove zvijezde su se okrenule religiji i život promijenile iz temelja

Umaški glazbeni Marko Purišić koji je prošle godine predstavljao Hrvatsku na Euroviziji s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" te osvojio drugo mjesto na ovom prestižnom glazbenom natjecanju, u svojim intervjuima u nekoliko prilika istaknuo i izrazito intimne stvari poput svoje borbe s anksioznošću, ali i vjere. Ranije je glazbenik rekao da mu je vjera pomogla kroz jedan težak period u životu. - Nisam mogao boraviti s ljudima i bježao sam u izolaciju svog stana. Osjećao sam pritisak, kao da se moje srce nalazi u tuđoj šaci koja ga nemilosrdno stišće. Pratili su me umor i očaj, ukratko, upao sam u depresiju - priznao je Purišić za Bitno.net te nastavio:

- U jednom trenutku tama je postala neizdrživa. Nazvao sam tatu koji je točno znao što mi je potrebno. Odveo me k prijatelju svećeniku na razgovor. Nakon susreta s njim tama je polako počela nestajati, a njeno mjesto zauzimali su sreća i osjećaj ispunjenosti.

Nakon toga je promijenio svoj život. - Prestao sam slušati neke, do tada drage, bendove, osobito one čija su ikonografija i pjesme bile antikršćanske, ali to se dogodilo prirodno. Kao što bodybuilder koji želi ići na natjecanje neće pojesti pizzu. Jednostavno ne ide jedno s drugim. Svako jutro, kazao je, pročita nekoliko poglavlja Biblije. - Svako jutro pročitam nekoliko poglavlja Biblije jer smatram važnim poznavati Njegovu Riječ. Također slušam duhovnu glazbu, gledam Chosen (proplakao sam, valjda, na svakoj epizodi)... zapravo na sve strane pronalazim stvari koje me tješe. No najviše mi znači euharistija, a definitivno obožavam mise zornice u vrijeme došašća. Prošle sam godine propustio samo jednu... No, Marko nije jedina domaća zvijezda koja javno progovara o vjeri i koliko im ona znači u životu.

Dizajner Ivica Skoko čije kreacije obožavaju domaće zvijezde otkrio je da je išao na duhovnu obnovu. Nakon razgovora s fra Stjepanom Brčinom, voditeljem Evangelizacijske zajednice Sveti Duh, Skoko je pronašao mir i sada odlazi na duhovno-duhovite večeri četvrtkom, te je postao dio kreativnog tima evangelizacijske zajednice Sveti Duh. Otkrio je kako je sve počelo.

- U mojim molitvama navečer vuklo je da to ne bude psihijatar nego svećenik, da to bude netko srcu blizak, netko kome se mogu ispričati na jedan svoj duhovni način, a da to nije medicinskog karaktera, tipa otići psihijatru. Čak sam to i otišao i napravio jer je danas normalno otići, jako puno ljudi to i prakticira ali to se nisam vidio - izjavio je dizajner za InMagazin.

Do fra Stjepana Brčine došao je preko majčine prijateljice.

- Ja kažem - Stjepane, imate li vremena da razgovaramo, on kaže, ja se vozim iz Međugorja prema Zagrebu, možemo pričati koliko god hoćeš. Taj je razgovor sigurno trajao preko sat i pol vremena dok jednog trenutka on mene nije pitao - da li si spreman da se pomolim za tebe sad u autu. I ja onako, znači on se molio sad jedno desetak, petnaest minuta, ne mogu sad to procijeniti, ja sam isplakao žuč iz sebe, dakle taj trenutak je meni promijenio život. U biti ne život, da ne ispadne sad da idem u fanatike jer će biti hejtera, bit će raznih, ali neka dođu u četvrtak pa se pomolimo svi zajedno da se uvjerimo u suprotno - dodao je.

Kazao je kako je pronašao mir i pozvao je sve da dođu bar jedan četvrtak.

- Pronašao sam mir jer svakom čovjeku treba i mislim da svaki čovjek treba naći ovo što sam ja pronašao i stvarno evo čista srca vas sve pozivam - dođite bar jedan četvrtak da vidite, nećete se pokajati. Fra Stjepan, s druge strane, otkrio je da je Ivica postao važan član njihove zajednice, te da se jako veseli njegovim kreacijama za Antunovski hod. - Ivica jako dobro koristi svoje talente i sposobnosti, to nam je već nekoliko puta pokazao, a još se više radujem za ono što je tek pred nama, za Antunovski hod, njegovim kreacijama. Sad ne smijemo otkriti što će sve pripremiti, ali je aktivan jako i pomaže kroz svoje iskustvo i znanje i zaista je osvježenje u ovoj zajednici.

Vjera je bitna i Nini Badrić. - Najbitnija mi je. Okrenula mi je u mnogočemu pogled na sve. Vjera mi daje mir i zaista mislim da nema toga što čovjek ne može izmoliti. Čovjek mora vjerovati u nešto jer mi smo ljudi duhovna bića koja tragaju za određenim spoznajama. Vjera me je učinila boljom osobom - rekla nam je jednom prilikom.

O vjeri često progovara i pjevačica Nika Antolos. Ona tvrdi da joj je pomogla u borbi s multiplom sklerozom. Nika tvrdi kako su joj simptomi multiple skleroze nestali zahvaljujući vjeri u Boga, pozitivnom stavu i promjenom životnih navika. Naime, drži se načina prehrane koji zagovara aktivistica Helena Begenišić, a koji se bazira na tvrdnjama medicinskog medija Anthonyja Williama. Bazirana je na voću i povrću, hladno prešanim sokovima i hranu koja ne sadrži gluten, laktozu, kazein, šećer i jaja.

- Trpjela sam grčeve, spazme, konstantnu vrtoglavicu, nesnosne bolove, nisam mogla normalno disati, gubila sam pamćenje i jednom mi se potpuno isključila jedna polutka mozga. Liječnici su mi sugerirali svakakve terapije - pčelinje ubode, širenje vena, ali rekla sam im da se prvo moram sama sa sobom posložiti pa ću onda vidjeti što i kako - ispričala je Nika za Gloriju, a otkrila je i kako nije oduvijek bila vjernica - Bila sam jako bahata u vjeri. Shvatila sam to kada sam bespomoćno ležala na krevetu i rekla 'Bože, uzmi me'. U tim momentima bi trebala uzdizati Boga i hvaliti ga, a ja sam pala, bila sam jako mala u vjeri. Da nije bilo tih momenata koje mi je bolest donijela, ne bih mogla rasti u vjeri - zaključila je.

Bivše 'Divasice', sestre Marija Husar Rimac i Ivana Husar Mlinac sudjeluju i na koncertima 'Progledaj srcem', a često govore o tome koliko im je vjera važna u životu. – Moj život nakon pjevačke karijere zapravo tek počinje jer sam tada doživjela jedan jako lijep kontakt s Bogom i jer sam bitne stvari prepustila u njegove ruke. Osnovala sam obitelj, dobila svoje prvo dijete i počela živjeti mnogo realnijim životom od života na sceni i neprestanog putovanja. Nisam više željela toliko žrtvovati svoju obitelj i vrijeme provoditi daleko od njih i tako moja pjevačka karijera više nije bila upotrebljiva. I tada sam rekla: „O. K., Bože – stop! Ovako više ne ide. Trebam bilo što novo i drukčije u životu jer pjevanje nije više ono što me ispunjava. Tada se dogodila ideja o osnivaju škole pjevanja – ispričala je svojedobno Ivana koja zajedno s Martinom Tomčić vodi glazbenu školu.

Njena sestra Marija vjersko preobraćenje doživjela je prije više od 20 godina. - S 27 godina sam krenula putem vjere i evo skoro 20 godina sad to već traje - rekla je Marija. - Mislim da je to jednostavno naš osvrt na život, na sve što ti se događa, misliš da će ti neke stvari donijeti neko ispunjenje pa shvatiš da neće, onda si postavljaš neke druge ciljeve, onda na kraju kad zaokružiš cijelu priču, a meni se dogodilo da stvarno, i što se tiče glazbe i što se tiče karijere, da je sve nekako išlo jako ajmo reći visoko i jako lijepo, sve je bilo super, ali je falilo opet ono nešto... Ja nisam bila... Ajmo reći neku prazninu sam osjećala i osjećala sam da život prolazi pored mene - otkrila je glazbenica.

Bivša manekenka i reality zvijezda Simona Mijoković zbog vjere je potpuno promijenila svoj život. - Kada sam imala životnu ispovijed na Taboru, pater Zvjezdan me odriješio svih grijeha i rekao da idem i da ne griješim više. Dvanaest godina sam čista od kokaina, nemorala, a Gospodin me ozdravio. Imala sam bulimiju, od koje sam bolovala četrnaest godina, pušila sam cigarete i bila poročna. Ostaviti to iza sebe nije bila moja snaga, već Božja milost. Petnaest godina, od svoje dvanaeste, živjela sam u teškom grijehu, svaki dan sam pušila travu, tražila sam kokain, heroin, ekstazi... Od malih nogu konstantno sam se drogirala, djetinjstvo mi je prošlo, a u moj život ušli su muškarci. Sve je to bio začarani krug nemorala u kojemu mi nitko nije pružio ruku, već sam sve dublje i dublje tonula u crnu rupu. Sve što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće - rekla nam je.

Naša najpoznatija atletičarka, hrvatska rekorderka i dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis Blanka Vlašić ispričala je kako je postala preobraćenik.

– Sve je počelo s ozljedom. Sigurna sam da mi je Gospodin progovorio oduzevši mi ono najdraže, ono za što sam živjela, kako bi mi pokazao da postoji nešto bolje i slađe od pobjeda i od onoga što ja smatram najvećim ostvarenjem. U jednom trenutku sam, iz svoje sadašnje svjetovne perspektive, ostala bez svega: nisam mogla trenirati, hodati i nisam imala volje za takvim životom, povukla sam se u sebe, postala sam depresivna. Imala sam osjećaj da ja više nisam Blanka ako ne skačem, ako ne treniram. I u tom životu, gdje nije bilo mjesta ni za koga, Gospodin je pronašao mjesto za sebe – ispričala je Blanka u svom svjedočanstvu koje prenose Grude online. Dodala je kako je to bio novi početak njenog života i kako je postala i pomalo dosadni preobraćenik jer je svima htjela prenijeti svoje iskustvo i pomoći im da otkriju vjeru. Na kraju je rekla kako je svoju sudbinu prepustila u ruke Gospodinu i da i dalje ima strah od nepoznatog. – Postoji strah od nepoznatoga, a to je moj život u kojem se ja neću više ostvarivati kao sportašica i neću raditi ono što radim cijeli svoj život. To će biti golema promjena, ali ja sve to prepuštam Gospodinu i znam da će On učiniti ono što je najbolje za mene –zaključila je.

Edita Majić bivša je hrvatska glumica koja se 2004. godine povukla iz svjetovnog života te se skrasila u španjolskom Avilu i postala časna sestra karmelićanka. Editina mama 2017. godine je za Bitno.net ispričala je kako je Edita nakon 13 godina u ovom redu odlučila još radikalnije služiti Bogu i ući u pustinjački način života. – Već dugo vremena Edita osjeća da je Bog zove na drukčiji i radikalniji način življenja. Od samog početka znala je da je to pustinjaštvo. Život izvan samostana na pustom i osamljenom mjestu u samoći. Godinama se molila i pitala, želi li Bog to zaista od nje – ispričala je Editina mama Jadranka Kanajet.

Za svoj novi život Edita Marija od Križa dobila je potrebne dozvole biskupa, časne majke i sestara. Trenutačno je smještena u kući Desierto de Cristo Rey, koja se nalazi na osami u jednom šumskom kraju. Jadranka kaže kako se beskrajno divi Editinoj snažnoj ljubavi prema Kristu kao i svim njenim molitvama za spas propalih duša.

Poznata je priča i Rafaela Dropulića Rafe, pobjednika realityja koji se okrenuo vjeri. Omiljeno televizijsko lice, Rafo, danas je voditelj emisije 'Blagoslovljen tek' na Laudato TV-u, obiteljski čovjek i otac, zaposlen u zagrebačkom Gradskom uredu. Posljednji glazbeni nastup imao je na povijesnom koncertu 'Progledaj srcem' održanom 2022. g. na prepunom Maksimiru. U razgovoru s urednikom Danielom Vorihom, Rafo se prisjetio svoga djetinjstva i vjere koju je stekao u obitelji. ''Ja sam iz tradicionalne katoličke obitelji, primio sam sakramente, međutim to je ta tradicionalna vjera. Ako pričamo o upoznavanju Isusa u smislu upoznavanja živoga Boga to je priča mog traganja za Isusom, za istinom koja je trajala nekoliko godina. Kod mene nije bilo obraćenje preko noći, već je to bio dug proces, jedno vrlo snažno iskustvo. Od tada pa do dana danas Isus je moj Bog i moje je da ispunjavam njegovu volju koliko god mogu. Ali ne bih htio ni da se zanemari taj dio tradicionalnog odgoja jer je to jedan temelj kojeg ne treba zanemariti niti podcjenjivati jer kad mi je bilo u životu najteže, kad sam 'poljubio dno', znao sam gdje ću Boga tražiti. Da nije bilo takvog odgoja, tko zna gdje bih tražio Boga. I ovako sam ga tražio na raznim mjestima, ali ta klica je uvijek ostala usađena u srcu, duši i duhu i kada dođu teški trenutci u životu to te vodi. ''

Veću krizu duhovnosti Rafael je osjetio u mladenačkoj dobi. ''Moje traganje za Bogom počelo je kada sam imao 17 godina. Karakterno sam bio dosta povučen, emotivan i mogu reći, bez lažne skromnosti, dobro i poslušno dijete. Nažalost vrlo rano sam otkrio mladenački život, prvu djevojku sam imao već s 13 godina i rano sam počeo izlaziti. I za te godine sam se dosta napatio jer u to vrijeme sam još bio dijete, ali nije mi život tako izgledao. U osmom razredu osnovne škole sam primio sakrament Svete potvrde i od tada više nisam išao na misu.''. Tada je i dublje počeo istraživati religije. ''Jedan poznanik iz mojih rodnih Ploča mi je dao knjigu koja nije imala veze s kršćanstvom, ali mi je otvorila oči da postoji duhovno koje ja dotad nisam razumio i tu sam shvatio da nešto postoji i odlučio krenuti istraživati kakva je to 'viša sila' koja je sve stvorila. A zanimljivo je kako sam se već tada i molio, ali više kroz razgovor sam Bogu govorio ''molim te pokaži mi koja je vjera prava i koji je put pravi, vodi me.''' Ali uživao sam u tom putu traganja za Bogom i za istinom.''

Nakon traganja i lutanja, Rafael Dropulić je puninu duhovnosti i života pronašao u katoličkoj vjeri. ''Na svim mjestima na kojima sam tragao, nigdje nisam osjetio puninu, uvijek mi je nešto nedostajalo. I moj tadašnji cimer je imao brojne knjige o katoličkoj vjeri i mene je to sve više počelo zanimati, otišao sam s njim i na Misu i upravo zahvaljujući njemu, meni je polako istina dolazila na svoje i u jednom trenutku samo mi je sjelo, 'Isus – to je to!'.''

Prisjetio se vremena iz kojega ga se mnogi i danas sjećaju, kao simpatičnog i nasmijanog mladog glazbenika s TV ekrana, a on je tada proživljavao tešku unutarnju borbu.

''Zatim sam pobijedio u reality showu 'Story Supernova', postao sam uzor mnogima i tada sam počeo moliti Boga da me popravi, da ti mladi bar nešto dobro od mene pokupe. I na tom vrhuncu popularnosti misao mi je bila da ja dugujem Bogu tu slavu koju sam doživio. U trenutku kada sam proglašen pobjednikom, nisam osjećao euforiju, već sam se u punoj svjesnosti molio Bogu: ''Bože, smiluj mi se, znam da ovo ne zaslužujem, popravi me, učini me boljim čovjekom''. Nekoliko mjeseci nakon toga na internetu sam pronašao seminar posta, molitve i šutnje u Međugorju i to me u sekundi oduševilo i pomislio sam si ''pa gdje si dosad!''. I u tih sedam dana u Međugorju sam ja doživio svoje pravo obraćenje i tu sam napravio životnu ispovijed. Doživio sam olakšanje i živoga Boga u punini.'' – iskren je Rafael Dropulić.

Pjevač Tony Cetinski progovorio je o važnosti vjere u svom životu. Tony je 2022. snimio duhovno-ljubavnu pjesmu ''Čuvam ljubav'', kojom je brzo osvojio publiku, ali i nagrade. U povodu toga Cetinski je tada odlučio podijeliti što za njega točno znači vjera. 'Vjernik ili jesi ili nisi. Sad, ako si malo skrenuo s puta, vjera je ta koja ti daje tu mogućnost da se možeš u bilo kojem trenutku vratiti. Progledaj srcem je dokaz da mladi nisu toliko udaljeni od crkve kako se to priča i kako bi to neki možda htjeli i to ulijeva povjerenje, ulijeva nadu. Evo ja ću izvesti na ''Progledaj srcem'' s grupom Emanuel pjesmu i mogu reći da sam presretan što ću to s njima izvesti'' kazao je prije dvije godine. Otkrio je i kada je vjera ušla u njegov život. ''Vjera je u moj život ušla još kad sam bio mali, kad me moja baka pokojna učila i o povijesti i o teologiji i o vjeri. Naravno, put je kasnije otišao u drugom smjeru. Neki ne razumiju da me morala potajno krstiti, pa su komentirali zašto je to trebala potajno učiniti. Možemo mi zatvarati oči i uši pred onim što je bilo, ali tako je bilo. Ona je mene u 2 ujutro krstila u Novigradu i nisam ni znao svoje pravo krsno ime dok nisam krsni list išao izvaditi. Antonius – ja sam pretpostavljao da je Anton'', dodao je Tony.

