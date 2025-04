Pobjednik našeg prvog realityja o supruzi, kćeri i teškim trenucima: 'Ponekad sam se osjećao izgubljeno'

Pobjednik prvog hrvatskog talent showa "Story Super Nova", Rafael Dropulić, poznatiji kao Rafo, povukao se sa scene nakon što je snimio album i pobijedio u reality showu "Farma". Od njegove pobjede prošlo je 22 godine i nakon tog uspjeha u showu popularni Rafo odlučio se posvetiti obitelji i vjeri. Prije 15 godina vjenčao se s Marinom Sušom u crkvi u Pločama. Rafo je priredio raskošno vjenčanje na kojem je bilo više od 400 uzvanika, a nakon dirljive ceremonije svatovi su se uputili u restoran Vila Neretva pokraj Metkovića. Sada je u razgovoru za Story progovorio o supruzi, kćeri i teškim trenucima.

- Naš brak nakon 15 godina zajedničkog života temelji se na dubokom međusobnom poštovanju, ljubavi i razumijevanju. Ona je, kao i uvijek, tihi oslonac, netko tko pruža stabilnost i mir u svim situacijama. To je rijetka kvaliteta i upravo zbog nje naš odnos ima dubinu. Bez nje, teško da bih bio ono što jesam. Njezina podrška nije samo u riječima, nego i u svim djelima. U naš dom unosi harmoniju i svojim prisustvom uljepšava svaki dan, a pritom našem djetetu pruža primjer kako biti čovjek. Tijekom tih 15 godina naš brak nije rastao samo u ljubavi, nego i u međusobnu povjerenju. Iako naizgled možda nismo uvijek glasni u izražavanju osjećaja, imamo jedno drugo u svim trenucima, i u onim dobrim, i u izazovnijim. Naučili smo se međusobno slušati, podupirati i uvijek biti ovdje jedno za drugo. Brak je za nas mnogo više od svakodnevnih obaveza i rutina, to je partnerstvo, zajedništvo u svim svojim oblicima. U tih 15 godina život nas je vodio kroz mnoge situacije, ali uvijek smo ostali zajedno, učili i rasli kao par, kao obitelj. Danas, gledajući natrag, mogu reći da sam izuzetno zahvalan na svemu što smo prošli zajedno i na svim trenucima koje smo podijelili. Marinina tiha, ali čvrsta podrška, temelj je našeg zajedničkog života, kazao je Rafo i dodao da je najveći preokret u njegovom životu bio kad je postao otac. U javnosti je prošao put od estradne zvijezde do čovjeka koji se povukao u tišinu i posvetio vjeri pa je otkrio i bi li sad nešto promijenio.

GALERIJA: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala Blanka Vlašić i njezin modni stil

- Gledajući na svoj put danas, mogu reći da sam zahvalan na svemu što sam prošao, jer su me te faze oblikovale i dovele do mjesta na kojem se sada nalazim. Bio je to put prepun izazova, ali i dragocjenih lekcija. Mnoge stvari bile su mi važnije u određenim trenucima života, no sada, kad se osvrnem, shvaćam koliko su vjera i obitelj važniji od svega ostalog. Kao ‘estradna zvijezda’ imao sam priliku uživati u popularnosti, ali nisam ni bio svjestan koliko je to zapravo prolazno. Osim toga, slava dolazi s puno pritisaka, površnosti i često pogrešnih prioriteta. Iako mi nije žao tih iskustava, jer su me, kako kažem, oblikovala, danas smatram da su pravi mir i sreća u duhovnoj stabilnosti, obitelji i vjeri. Što bih promijenio? Možda bih volio da sam ranije shvatio koliko su ti osnovni, jednostavni životni trenuci, vjera, obitelj i prijatelji, važniji od toga da budem u središtu pažnje. Ali, opet, sve to nosi svoje vrijeme i mislim da je svaki dio mog života imao smisao. Bilo bi dobro da sam neke stvari shvatio ranije, ali vjerujem da je Božja volja imala plan za mene pa nisam ni previše usmjeren na kajanje. U konačnici, sada se osjećam ispunjeno jer živim u skladu s onim što mi je najvažnije - vjera, obitelj, zajednica, rekao je Rafo i dodao da je bilo i padova i lutanja.

- Svaki čovjek ima vlastite borbe, ja nisam iznimka. U nekim trenucima života osjećao sam se izgubljeno, nesigurno i nisam uvijek znao gdje idem. Sumnje su dolazile i dolaze, pogotovo u trenucima suočavanja s izazovima ili kad bi se stvari činile odviše teškima ili nesigurnima. To su trenuci kad se pitam ima li smisla sve što radim i kad se osjećam umorno ili demotivirano. No zbog svega toga naučio sam da ne treba bježati od tih osjećaja, nego ih prihvatiti i suočiti se s njima. Mnogi su trenuci padova zapravo prilike za rast. Oslanjanje na vjeru i molitvu bilo je moje sidro u tim trenucima. Kroz molitve, osobnu refleksiju i podršku obitelji, iznova sam pronašao snagu, rekao je Dropulić.

VIDEO: Nina Badrić najavila koncert u Splitu: 'Čast mi je pjevati na ovom prekrasnom mjestu'