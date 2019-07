Poznata Hrvatica pokazala kako je izgledala kao srednjoškolka

Za danasnji dan (19.07.2019)..odabrala sam fotke iz razlicitih perioda zivota , neke stare, koje pricaju o meni....vecinu je snimio moj dragi prijatelj Igor cc Kelcec prateci nasu glazbenu karijeru (@jurica_popovic ), plava..Ivo Pukanuc..i jedna gimnazijska... Ima ih na tisuce al za ovaj datum, ove god..neka budu ovi autori koji su mi puno znacili u vremenu kad nije bilo drustvenih mreza

A post shared by Matija Vuica (@matijavuica) on Jul 18, 2019 at 11:57pm PDT