Plenković o Milanoviću: Izolirani mrgud. Riječ je o flagrantnom kršenju zakona

Predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon sastanka parlamentarne većine dao je izjavu za medije. Na početku same konferencije kratko se osvrnuo na iskohode sastanka, a onda je komentirao skukob s Milanovićem koji je iz dana eruptira na političkoj sceni.

- Kratko bih se osvrnuo na tiradu besmislica koje je Milanović danas izgovorio u Slunju o meni, mojim kolegama i novinarima. Dobro je da ste to svi čuli. Njegovo protuzakonito ponašanje, kao i pokušaj prisiljavanja načelnika Glavnog stožera na postupanje protivno zakonu, predstavlja nagovaranje na radnje koje prema zakonu ne bi smio poduzeti. Kada rjeđe govori, ljudi možda pomisle da je sve u redu, ali nije. Tvrdnje da Vlada vrši pritisak na načelnika Glavnog stožera potpuno su netočne, rekao je premijer, dodavši da je Milanović pritom Kundida nazvao "izoliranim mrgudom".

Istaknuo je i da su, prema njegovim riječima, ustavnopravni stručnjaci već jasno objasnili tko je u ovoj situaciji u pravu. Govoreći o Kundidovu nedolasku na sastanak u Vladu, Plenković je ocijenio kako se načelnik Glavnog stožera nije ponio zrelo te je taj potez nazvao 'nevjerojatno krivom pogreškom'.

Premijer je također poručio kako bi građani koji nisu pratili današnje obraćanje predsjednika trebali pogledati njegovu konferenciju za medije. - Milanović je dvaput dobio mandat, ali neka svi koji nisu gledali današnju konferenciju vide za koga su glasali. Ovo je sramoćenje Hrvatske kada je riječ o poštivanju vladavine prava. Ponaša se kao da je iznad zakona. Razmotrit ćemo kako odgovoriti na ovo, ali isključivo pristojno i u okviru zakonm, rekao je.

Naglasio kako Hrvatska vojska nije privatno vlasništvo predsjednika Republike te ustvrdio da ovakvo ponašanje narušava političku kulturu i ugled Hrvatske. - Hrvatska vojska nije Milanovićeva prćija. Ovakvo ponašanje narušava političku kulturu, hrvatski dignitet i šteti Hrvatskoj, ali i Hrvatskoj vojsci. Pozivam načelnika Glavnog stožera da postupa u skladu sa zakonom. Milanović nije nikakav gazda, nego nasilnik koji maltretira Kundida, kao što je prije maltretirao i Hranja. Srećom, neke su sjednice tajne pa javnost ne zna sve što se događalo. Ako Kundid smatra da treba postupati onako kako mu kaže Milanović, onda je to njegova pogrešna procjena, rekao je premijer.

Upitan ima li načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid i dalje njegovo povjerenje, Plenković je odgovorio kako je Kundid napravio pogrešku te ponovio da predsjednik Republike nije njegov nadređeni u ovom slučaju. Na pitanje očekuje li Kundidovu ostavku, premijer je rekao da načelnika Glavnog stožera formalno razrješuje predsjednik Republike, ali je dodao da je ozbiljan problem kada izgubi povjerenje onih s kojima mora surađivati. - Formalno ga razrješuje predsjednik Republike, ali puno je gore kada izgubite povjerenje. Sjećate se, istog tog Kundida Milanović je praktički zatočio na Pantovčaku, rekao je.

Govoreći o odnosima s Francuskom, Plenković je ustvrdio da bi predsjednik Republike drukčije reagirao da je upravo on bio pozvan u Pariz na proslavu Dana pada Bastille. - Da je njega netko pozvao, drukčije bi se ponašao. Ako ste stalno mrgud i neprestano prigovarate, s vremenom vas više nitko neće zvati. To se njemu dogodilo. Tako je i među ljudima, ali i među državama, kazao je.

Dodao je kako mu je Kundid osobno simpatičan te da ga dosad nije doživljavao na način na koji se predstavio posljednjih dana.- Kundid mi je inače simpatičan, nisam ga doživio ovakvim. Problem je potpuno iskrivljen. Nažalost, hrvatska javnost premalo prati međunarodna zbivanja, rekao je.

Premijer se osvrnuo i na bivšeg načelnika Glavnog stožera Roberta Hranja, koji je ranije izjavio da bi postupio prema zapovijedi predsjednika Republike. Plenković je ocijenio da je Hranj time izgubio vjerodostojnost. - Milanović je Hranja vodio u Slovensku. Ako nekoga vodite na takve sastanke, onda je taj čovjek diskreditiran, pa čak i za veleposlaničku dužnost, rekao je Plenković.

Podsjetimo, predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na mimohodu te je ustvrdio da je, kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH, načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu izdao zapovijed da ne potpisuje potrebnu dokumentaciju za odlazak pripadnika Hrvatske vojske u Francusku.

S druge strane, ministar obrane Ivan Anušić smatra da je riječ o odluci koja je u nadležnosti Ministarstva obrane te je poručio kako načelnik Glavnog stožera treba postupiti sukladno odluci ministra. Anušić je danas, tijekom prikaza borbenih sposobnosti Hrvatske vojske u Slunju, izjavio da Kundid još nije potpisao potrebne dokumente, dok je Milanović ponovno potvrdio da, prema njegovoj zapovijedi, to neće ni učiniti.

Dodatne napetosti izazvala je i ranija izjava premijera Plenkovića, koji je poručio kako od načelnika Glavnog stožera očekuje da postupi u skladu s odlukom ministra obrane, dodavši da bi, u suprotnom, trebao razmisliti o svojoj dužnosti. Istodobno je ustvrdio da protokolarni odlazak Hrvatske vojske na svečanost u Francuskoj nije u nadležnosti predsjednika Republike.