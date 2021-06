Poslužila zdravu hranu, gosti negodovali: 'Jela su suha i falilo je vina'

Prvi dan u 'Večeri za 5 na selu' u Puli i okolici domaćica je bila osobna trenerica Maja, kojoj su u goste došli Vidmarijo, Barbara, Ljubica i Mira. Jelo se zdravo pa je za predjelo bio poslužen zdravi burek naziva Zdravi hrskavi zalogajčić, nakon zdravog predjela stiglo je i zdravo glavno jelo Fit, a sit, a sirova torta No guilt nikoga nije ostavila ravnodušnim. Večera je protekla u opuštenoj atmosferi, a Maja je za svoja jela osvojila 33 boda.

Domaćica je dočekala goste dobro raspoložena i ponudila im bezalkoholni aperitiv - indonezijsko piće u koje je stavila kurkumu, đumbir i med, a čašu je ukrasila brezinim šećerom. „Nikad to prije nisam probala i bilo mi je jako fino“, rekla je Barbara, a Vidmarijo dodao: „Prava energetska bomba puna svega, sve je lijepo izgledalo, lijepo napravljeno, kod mene neće biti tako lijepo.“

Večera je počela sa zdravom varijantom bureka za koji je Maja koristila corn flakes. Prije nego što su počeli jesti domaćica ih je ponudila pićem, raznim skokovima i mineralnom vodom, no alkohola nije bilo. „Barem da je vino ponudila, to mi je falilo“, rekla je Mira, kojoj se burek svidio okusom, ali joj je bio presuh. Baš kao i Ljubici, koja je rekla: „Falilo je sočnosti, ja bih u to stavila malo šalše s maslinovim uljem.“ Barbari je burek bio jako ukusan i meso joj nije bilo suho, kao i Vidmariju koji je rekao: „Tako fino, a nije bilo masno, a još su ti i ruke čiste nakon ovog bureka!“

Na red je došlo glavno jelo - piletina pečena u kokosovu ulju i pire od batata. „Piletina nije bila mrvu po mom guštu, ali sto ljudi sto ćudi - sto pilića, dvjesto bataka“, rekao je Vidmarijo, a Mira dodala: „Okus mesa mi je presuh, moglo bi se dodati još nekih začina ili nekog umaka.“ Ljubici je piletina također bila presuha, batat joj je bio odličan iako joj se nije svidjelo što je imao grudica. No kao i u prvom jelu, Barbara se nije složila s ostalima i njoj je i ovo meso bilo sočno. „Osjetilo se da nije bilo pečeno na običnom ulju pa je to sve ostavilo neki poseban šmek, meni je bilo super.“

Domaćica je za kraj zdrave večere poslužila sirovu tortu, a svima im se svidio izgled kolača. „Izgleda genijalno, kao nešto što bi platio barem 25, 30 kuna“, rekao je Vidmarijo koji nije ljubitelj čokolade, ali mu se svidio ovaj desert. „Okus je stvarno bio - šećer na kraju. Odličan je bio, sve pohvale“, rekla je Barbara, a Ljubica dodala: „Kolač je bio bomba, jedva sam ga pojela, ali je bio fantastičan - najbolji!“

Za iznenađenje je Maja dovela svoju prijateljicu Barbaru, koja drži plesnu školu pa je kandidate odlučila naučiti neke plesne korake. „Sve pohvale domaćici za hranu, atmosferu i iznenađenje“, rekla je Barbara, a i ostalima je bilo lijepo.

Mira je za Majinu večeru dala ocjenu sedam zato što je predjelo bilo suho, kao i glavno jelo, a falilo je i vina, Ljubica je također dala sedmicu zato što predjelo i glavno jelo nisu bili po njezinu guštu, Barbara je dala desetku jer su joj je večera bila savršena i Vidmarijo je dao ocjenu devet - sve mu je bilo savršeno, ali mu se nije svidjelo što se na kraju morao kretati.

