Ivana Knoll fotkama ponovno ubrzava puls, bujna stražnjica opet je u prvom planu: 'Vrijeme je za Afriku'

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll prije Europskog prvenstva u nogometu, gdje će opet bodriti našu reprezentaciju, još uvijek ne staje sa slikama s odmora.

Ivana je otputovala u Egipat, te gotovo svakodnevno objavljuje fotke koje ubrzavaju puls. Ovaj put je pozirala na brodu u tangama, a u prvom planu je bila njena bujna stražnjica.

Foto: Instagram

"Vrijeme je za Afriku", napisala je uz fotografiju. Fotku je u malo više od 24 sata lajkalo već 22. 000 ljudi.

Podsjetimo, Ivana je u fokus javnosti dospjela tijekom svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, a od tada uživa sve veću popularnost. Prošlo ljeto u intervjuu nam je priznala kako nije znala da će se stvari odvijati u tom smjeru. – Na početku nisam mislila da će to biti tako, no evo, kako to traje već neko dulje vrijeme, navikla sam se. Većinom to budu slatki, pozitivni pozdravi i fotkanje s obožavateljima – rekla nam je tada. Ivana je rođena u Njemačkoj, a odrasla u Hercegovini. U Zagreb je stigla na studij te je manje poznato da je ova mlada ljepotica magistrica grafičke tehnologije, a svojedobno se natjecala i za Miss Hrvatske, a nakon nogometnog prvenstva predstavila je liniju svojih kupaćih kostima CROkini.

