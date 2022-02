Posljednji kolporter u gradu prije je bio prodavač kokica, a kad nestane i ovog posla krenut će se baviti nečim novim

Kolporter je pojam francuskog porijekla koji kod nas označava ulične prodavače raznih sitnica, a najčešće novina. To su spretni, glasni i vrijedni ljudi koji, nastojeći prodati novine, prenose živu riječ ulicama vičući do promuklosti.



Kako su ljudi počeli gubiti interes za papirnate novine jer sada dobiju i više informacija nego što im je potrebno preko mobilnih telefona u džepu, a koji baš poput kolportera mogu preko aplikacije svako malo izbaciti neki naslov ili vijest, i to zanimanje je, poput mnogih drugih u posljednjih dvadesetak godina, lagano nestalo. Na zagrebačkim ulicama se, barem onim u centru grada, još uvijek može vidjeti (i čuti) samo jedan: Tomo!