Popularna pjevačica bez zadrške priznala: 'Majčinstvo me nikad nije posebno privlačilo, to nije moja strast'

Glazbena senzacija Miley Cyrus, sada u dobi od 32 godine, otvoreno je progovorila o svojim planovima vezanim uz roditeljstvo, što je izazvalo veliki odjek među njezinim obožavateljima, ali i medijima. Naime, u razgovoru za podcast The New York Times Interview podijelila je svoja razmišljanja o usponima i padovima u privatnom životu te iskreno iznijela svoj stav o majčinstvu.

Jasno je naglasila da trenutačno nema namjeru imati djecu, a razlog koji je navela naišao je na veliku podršku i razumijevanje na društvenim mrežama. Prisjetila se razgovora sa svojim očuhom, koji joj je tada rekao: "Zašto ti nemaš svoj brend šminke?" Odgovorila je: "Zato što me to ne zanima." Njegov komentar na to bio je: "To je pravi odgovor."

Miley je istaknula kako na isti način pristupa i ideji majčinstva. "Nisam stvorila liniju šminke jer nisam vizažistica. Tako se osjećam i kad je riječ o majčinstvu – nije me nikada privlačilo. To je velika odgovornost, zahtijeva mnogo odricanja i energije. Ako to nije tvoja strast, ne znam kako bi mogla preživjeti neprospavane noći i 18 godina izazova kroz koje je prošla moja mama," poručila je.

Njezina iskrena izjava potaknula je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su mnogi podijelili svoja mišljenja o odluci da ne žele imati djecu. Na Redditu su korisnici komentirali intervju riječima poput: "Zapanjuje me koliko ljudi zapravo nisu sigurni žele li djecu, ali ipak na kraju odluče da žele." Jedan je korisnik dodao: "Ja ne bih ni na odmor otišao ako nisam 1000 % uzbuđen, a ljudi stvaraju novu osobu jer možda će im to s vremenom postati ‘fora’."

Drugi korisnik napisao je: "Bravo za nju, ozbiljno mislim. Ako ne želiš djecu, nemoj ih imati. Nema u tome nikakvog srama. Ne slušaj one koji tvrde da bez djece ne možeš biti sretan ili da ih trebaš ‘izroditi što više’."