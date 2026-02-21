Sanja Vejnović o kolegi s kojim glumi negativca: 'Omraženi na ekranu'

Glumica Sanja Vejnović na svom je Instagram profilu podijelila selfie s kolegom Alainom Blaževićem, pružajući svojim pratiteljima rijedak uvid u atmosferu iza kulisa popularne serije "Divlje pčele". Iako na malim ekranima tumače zlobne Antu i Mirjanu, likove koje publika obožava mrziti, fotografija otkriva potpuno drugačiju priču. Nasmijani i elegantno odjeveni, glumci poziraju jedno uz drugo, a Sanja je u opisu objave otkrila tajnu njihova uspješnog partnerstva. "Alain&Sanja kada nisu Ante i Mirjana! Baddy in crime", započela je duhovito, dodajući: "Omraženi na ekranu, saveznici u svakom kadru na setu, nepokolebljivi u glumačkom radu, to smo mi!"

U emotivnoj objavi, Vejnović se zahvalila Blaževiću na profesionalnosti i povjerenju koje, kako kaže, svaki zahtjevan dan na setu čini lakšim i zanimljivim. Njihova uvjerljiva gluma glavnih negativaca u seriji, koja se emitira na RTL-u, često izaziva burne reakcije gledatelja, stoga je ova objava svojevrsni podsjetnik na snagu glumačke transformacije. Upravo je ta sposobnost da se od omraženih likova vrate u srdačne kolege ono što njihovu suradnju čini posebnom, a fotografija je poslužila kao savršen dokaz sklada koji vlada među njima kada se kamere ugase.

Reakcije obožavatelja nisu izostale, a komentari ispod objave svjedoče o tome koliko publika cijeni njihov talent. Iako su im uloge negativne, pratitelji su iskazali divljenje prema njihovoj glumačkoj vještini. "Svaka vam čast, oboje ste utjelovili uloge za Oscara!", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Prekrasni, nestvarno odlično glumite. Ma bravo, bravo." Bilo je i onih koji su izrazili žaljenje što glumci takvog kalibra moraju tumačiti negativce, no prevladavajući ton bio je ispunjen pohvalama. "Sanjo, blistaš pozitivom kao i uvijek. Topli pozdrav, carice", samo je jedan od komentara koji potvrđuju koliko je glumica omiljena među publikom, neovisno o ulozi koju igra.