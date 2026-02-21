VIDEO Naša seksi pjevačica zagolicala maštu! Pokazala je vruće plesne pokrete u prozirnoj suknji

Domenica Žuvela, pjevačica poznata po vedrom duhu i zaraznim pop melodijama, najavila je svoj novi singl na način koji je malo koga ostavio ravnodušnim. Na svom Instagram profilu objavila je kratki video s plesnih proba za spot nove pjesme "Pinokio", čija je premijera zakazana za 17. veljače. U videu, odjevena u provokativnu kombinaciju crnog topa i duge prozirne suknje, Domenica izvodi zahtjevnu i senzualnu koreografiju s plesačem. Isječci prikazuju energične pokrete, okrete i podizanja koji jasno svjedoče o napornom radu, a sama pjevačica je u opisu priznala posljedice. "Upala mišića i nova pjesma PINOKIO u najavi", napisala je kratko i jasno, dajući do znanja da je u novi projekt uložila cijelu sebe.

Ova najava dolazi kao potvrda glazbenog sazrijevanja koje je Domenica započela svojim posljednjim singlom "Pravo lice". Pjesma, opisana kao "soundtrack za jesenski romantični film", već je dala naslutiti da se pjevačica rodom s Korčule odmiče od svog prepoznatljivog "bubblegum pop" stila, koji ju je proslavio hitovima poput "Vidi se iz aviona" i "Ljubavna limunada". Sudeći prema atmosferi videa za "Pinokio", čini se da nastavlja graditi zreliji i odvažniji imidž, spajajući svoj mediteranski šarm s modernijom i provokativnijom estetikom.

Reakcije na objavu nisu izostale, a komentari su se ubrzo počeli nizati. Dok je jedan dio pratitelja ostao zatečen novim izdanjem, izražavajući kritiku, velika većina je s oduševljenjem pozdravila Domenicin novi smjer. "Nestrpljivo čekamo spot i pjesmu", jedan je od komentara koji najbolje sažima opće raspoloženje. Mnogi su pohvalili njezinu figuru i plesne vještine, a komplimenti su pljuštali sa svih strana. "Koji rad guzom", napisao je jedan pratitelj, dok su drugi hvalili njezine "prilipe noge" i cjelokupnu pojavu. Čini se da je Domenica uspjela zaintrigirati publiku i stvoriti veliko iščekivanje uoči premijere.

Njezina ambicija i dugoročno planiranje dobro su poznati javnosti, ponajviše kroz njezin jedinstveni projekt koncerta u Areni Zagreb, zakazanog za njezin 38. rođendan, 8. studenog 2030. godine. Ova navika gledanja daleko u budućnost samo potvrđuje da je svaki njezin korak, pa tako i pjesma "Pinokio", dio pažljivo osmišljene vizije. S obzirom na sve viđeno, "Pinokio" bi mogao biti više od samo još jednog hita. Pjesma ima potencijal postati prekretnica u karijeri Domenice Žuvele, cementirajući njezin prijelaz u novu, zreliju umjetničku fazu. Hoće li opravdati velika očekivanja i donijeti zvuk koji će osvojiti ljestvice, publika će saznati već sutra. Jedno je sigurno, o ovom će se spotu i pjesmi još dugo pričati.