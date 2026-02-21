Naši Portali
GESTA ZA PAMĆENJE

FOTO Kakvo iznenađenje! Hrvatski osnovnoškolci dobili pismo od kralja Charlesa, evo što im je poručio

Britain's King Charles visits Lancashire
Foto: Jon Super/REUTERS
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
21.02.2026.
u 17:50

Blagdanski duh i kreativnost potaknuli su učenike 7.a razreda riječke Osnovne škole Podmurvice, koju pohađa 300-tinjak učenika, na nesvakidašnju ideju. Tijekom prosinca prošle godine, s velikim su trudom i maštom ručno izrađivali i oslikavali božićne čestitke, a jednu su odlučili poslati na posebnu adresu, onu britanskog monarha

Učenici sedmog razreda Osnovne škole Podmurvice u Rijeci u prosincu su odlučili poslati božićnu čestitku britanskom kralju Charlesu III. Nakon što su poslali pismo, uslijedila su dva mjeseca iščekivanja i nade da će njihov trud biti primijećen. Iako se nisu nužno nadali odgovoru, ovih je dana na adresu njihove škole stiglo iznenađenje koje je izazvalo opće oduševljenje. U poštanskom sandučiću pronašli su pismo poslano izravno iz Buckinghamske palače, a pošiljatelj je bio upravo kralj Charles. Vijest se brzo proširila školom, a učenici 7.a razreda s ponosom su podijelili radosnu vijest. U pismu, koje je sadržavalo i fotografiju britanskog kralja, Charles III. zahvalio je učenicima na njihovoj pažljivoj poruci. Napisao je kako je bio iznimno dirnut njihovom gestom i velikodušnim riječima podrške. - Hvala vam za velikodušne riječi podrške. Neka vam ova čestitka donese moje najtoplije želje za Novu godinu - stoji u odgovoru kralja, koji je učenicima zaželio i miran Božić.

Škola je s ponosom podijelila vijest na svojim društvenim mrežama, naglasivši kako je ovo jedinstveno iskustvo za njihove učenike. - Učenici 7.a razreda sada se s ponosom mogu pohvaliti činjenicom da su primili božićnu čestitku od engleskog kralja, poslanu direktno iz Buckinghamske palače - objavili su iz škole. U svojoj su objavi poručili kako će ovaj poseban događaj učenicima zasigurno ostati u lijepom sjećanju kao potvrda da se trud, kreativnost i lijepa gesta uvijek isplate te se mogu vratiti na najljepši mogući način.

Ključne riječi
Kralj Charles kraljevska obitelj škola Rijeka čestitka showbiz

