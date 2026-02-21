FOTO Kakvo iznenađenje! Hrvatski osnovnoškolci dobili pismo od kralja Charlesa, evo što im je poručio

Učenici sedmog razreda Osnovne škole Podmurvice u Rijeci u prosincu su odlučili poslati božićnu čestitku britanskom kralju Charlesu III. Nakon što su poslali pismo, uslijedila su dva mjeseca iščekivanja i nade da će njihov trud biti primijećen. Iako se nisu nužno nadali odgovoru, ovih je dana na adresu njihove škole stiglo iznenađenje koje je izazvalo opće oduševljenje. U poštanskom sandučiću pronašli su pismo poslano izravno iz Buckinghamske palače, a pošiljatelj je bio upravo kralj Charles. Vijest se brzo proširila školom, a učenici 7.a razreda s ponosom su podijelili radosnu vijest. U pismu, koje je sadržavalo i fotografiju britanskog kralja, Charles III. zahvalio je učenicima na njihovoj pažljivoj poruci. Napisao je kako je bio iznimno dirnut njihovom gestom i velikodušnim riječima podrške. - Hvala vam za velikodušne riječi podrške. Neka vam ova čestitka donese moje najtoplije želje za Novu godinu - stoji u odgovoru kralja, koji je učenicima zaželio i miran Božić.

Škola je s ponosom podijelila vijest na svojim društvenim mrežama, naglasivši kako je ovo jedinstveno iskustvo za njihove učenike. - Učenici 7.a razreda sada se s ponosom mogu pohvaliti činjenicom da su primili božićnu čestitku od engleskog kralja, poslanu direktno iz Buckinghamske palače - objavili su iz škole. U svojoj su objavi poručili kako će ovaj poseban događaj učenicima zasigurno ostati u lijepom sjećanju kao potvrda da se trud, kreativnost i lijepa gesta uvijek isplate te se mogu vratiti na najljepši mogući način.