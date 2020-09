Popularna glumica serije iz '90ih opet ide u zatvor! Zapanjujuća presuda na više od četiri godine

Bivša glumica američke televizijske sapunice "Melrose Place" koja je '90ih zaokupirala mlade, Amy Locane ponovno ide iza rešetaka.

Glumica je već odslužila zatvorsku kaznu zbog fatalne prometne nesreće u pijanom stanju u New Jerseyju 2010. godine, a sada se sudac složio s tužiteljima da je njezina početna kazna bila previše blaga, piše Associated Press.

Rekavši da Amy Locane još uvijek odbija u potpunosti priznati svoju krivnju za nesreću koja je usmrtila 60-godišnju Helene Seeman i teško ozlijedila njezinog supruga, sutkinja Angela Borkowski osudila ju je na osam godina državnog zatvora. Uzimajući u obzir više od dvije godine koliko je već odslužila, bit će u zatvoru više od četiri godine prije nego što bude imala pravo na uvjetnu kaznu, rekao je njezin odvjetnik James Wronko.

Locane se u kratkoj izjavi ispričala obitelji Seeman. To je bio zapanjujući razvoj slučaja koji se u sudskom sistemu New Jerseyja vrti već gotovo cijelo desetljeće, a za sada su izrečene četiri presude pred trojicom sudaca, plus brojne žalbe.

Posrnula glumica koja je glumila u 13 epizoda popularne serije i koja se pojavila u nekoliko filmova, osuđena je po nekoliko točaka, uključujući i nenamjerno ubojstvo u vozilu, ali je i suočena je s rasponom kazne od pet do 10 godina po najozbiljnijim točkama.

Država je u početku tražila sedmogodišnju kaznu, ali prvostupanjski ju je sud osudio na samo tri godine 2013. godine. Žalbeni sud presudio je da je pogrešno primijenio zakon, ali na ponovljenu presudu isti joj je sudac odbio dati dodatno vrijeme. Prošle godine drugi ju je sudac osudio na pet godina, ali žalbeni sud presudio je da nije slijedio smjernice koje je odredio i naložio još jednu presudu.

Prema svjedocima, Locane je popila nekoliko pića prije nego što se uputila kući u noći nesreće, kada se zabila u automobil Seemana koji je skrenuo na njihov prilaz u Montgomery Townshipu, blizu Princetona. Glumica je srušila i trećegmotorista, na čiji je motor Locane naletjela na semaforu nekoliko minuta prije nesreće. Locane nije optužena za vožnju u pijanom stanju, ali državni je stručnjak posvjedočio da je razina alkohola u krvi vjerojatno bila oko tri puta veća od zakonske granice i da je vozila oko 85 km/h u zoni od 35 km/h.

Fred Seeman, koji je zamalo umro od ozljeda, prisustvovao je presudi u četvrtak i rekao da njezino prebacivanje krivnje "pokazuje prezir prema ovom sudu i poroti koja je donijela presudu". Sudac je zauzeo sličan stav i rekao da Locane zbog zlouporabe alkohola u prošlosti predstavlja rizik za ponovni prekršaj.

"Svjesno ste odlučili popiti taj dan i nastavili piti, znajući na početku da ćete morati voziti, a kasnije je niste odbili", rekla je Borkowski. "Da ove noći niste sjeli za volan svog vozila, incident se nikada ne bi dogodio", dodala je.

Njezin odvjetnik rekao je da je presuda nečuvena jer sud nije prepoznao da je glumica od početka preuzela odgovornost za sve te da drugima savjetuje da ne zlouporabljaju alkohol. Locane ima 45 dana da uloži žalbu na kaznu.