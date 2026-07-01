HRT-ova kostimografkinja otkrila sve o haljini Valentine Miletić: 'Ona je vrhunska profesionalka'

Već dva dana na društvenim mrežama jedna od glavnih tema je haljina Valentine Miletić, voditeljice HRT-ove emisije "Americana". Podsjetimo, nakon utakmice Hrvatske i Gane gost u studiju Tomislav Ivković u jednom je trenutku iskomentirao je i plavu haljinu Valentine Miletić.

– Najbolja utakmica, najpametnija igra, u pravo vrijeme su pokazali da je karakter došao na naplatu, iznad svega. Da je Goethe bio u pravu kad je rekao da se talent razvija u miru, a karakter u oluji. Danas je bila oluja, ali smo je priveli kraju, pobijedili smo i oluju. I došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam što je čekala – rekao je Ivković. Miletić se zahvalila na komplimentu i rekla kako "to nije očekivala".

– Prebacit ću se natrag na ovo o čemu smo pričali, rekla je zatim te pokušala promijeniti temu, te je riječ dala Robertu Matteoniju. No on nije promijenio temu, već je na početku svoga komentara rekao: "Haljina prekrasna." Potom se kratko osvrnuo na samu utakmicu, nakon čega je Marko Šapit upitao trećega gosta hoće li reći nešto o samoj haljini. – Ne znam smijem li pričati ili ne – odgovorio mu je Vedran Ješe. Inače, Valentina je nosila haljinu brenda Cataleya, iza kojeg stoji upravo supruga bivšeg nogometaša Martina Ješe.

Valentinina kostimografkinja je HTV-ova zaposlenica Vesna Šipušić Buljan koja je za Slobodnu Dalmaciju komentirala haljinu. – Mislim da gospodin Ivković nije htio reći ništa loše, već da je samo htio dati kompliment, koji je ispao malo drugačiji – rekla je Vesna, kojoj je Valentina dopala "po službenoj dužnosti".

– Valentina je nadasve profesionalna kad je riječ o odijevanju, posluša sugestije – kazala je Šipušić Buljan i dodala da Valentina voli izgledati damski i fino, te da je profesionalac u svom poslu. Potvrdila je i da Miletić u studiju nosi kreacije domaćih modnih dizajnera, Martine Ješe, Aleksandre Dojčinović i Elfs.

- Valentina daje prednost mladim domaćim kreatorima, što u potpunosti podržavam. Zašto ne bi dali više prednosti našim, mladim dizajnerima nego drugima koji nisu domaći? Pritom ne mislim na Zaru, i sama se odijevam u Zari. Meni se sviđa to što Valentina podržava domaće dizajnere, rekla je i otkrila da make up Valentina radi na Prisavlju. - Prvo radi make-up, a onda frizuru. Ljudi iz šminke su profesionalnci, prošli su svakakve emisije. Oni to rade savršeno. U njih čovjek stvarno može imati povjerenja – zaključila je kostimografkinja.