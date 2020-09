Dr. Oz otkrio novosti o bolesnoj majci: 'Vijest je šokirala cijelu obitelj'

Najpopularniji svjetski TV doktor Mehmet Oz, poznatiji samo kao dr. Oz, ražalostio je obožavatelje najnovijom informacijom o zdravstvenom stanju svoje voljene majke, 82- godišnje Sune Oz. Njoj je, naime, u rujnu prošle godine dijagnosticirana Alzheimerova bolest, a osim s tom dijagnozom sada se bori i protiv COVID-a 19.

- Vijest je šokirala cijelu obitelj, a sada je još teže jer nitko ne može biti uz nju. Moja priča je vaša priča. Svi imamo neku stariju voljenu osobu sa zdravstvenim problemima koji su sada dvostruko pogođeni virusom i ne možemo biti uz njih jer imaju COVID-19 - otkrio je dr. Oz u najavi nove emisije.

Foto: Reuters/PIXSELL (Ilustracija)

Suna inače živi u svom domu u Turskoj, a Mehmet i njegova obitelj nisu sigurni kako se točno zarazila, pretpostavljaju da je virus dobila tijekom šetnje po stazi uz Bospor nedaleko od njezine kuće. Da mu je majka zaražena koronavirusom saznao je prošli vikend, a zbog pandemije već ju neko vrijeme nije mogao posjetiti. Ipak, utješno je to što se Suna odjeća dobro.

- Uzima lijekove koje su joj prepisali njezini liječnici u Turskoj. Jutros sam razgovarao s njom i hvala Bogu ne pati od loših posljedica COVID-a - otkrio je dr. Oz i dodao kako ipak strahuje hoće li virus uništiti njezino pamćenje koje je već počeo uništavati Alzheimer.

- Moglo bi joj se pogoršati i dovesti je u puno goru situaciju s kojom puno teže nositi, a toliko je puno volim - naglasio je Mehmet. O njegovoj majci sada brinu tri medicinske sestre koje su zajedno s njom u karanteni kako bi nadzirale simptome koronavirusa, a Mehmet joj svakodnevno nastoji olakšati situaciju u kojoj se nalazi pozivima preko FaceTimea. - Ono što me doista brine i što nas sve treba brinuti je društvena izolacija koja dolazi zajedno sa strahom od bolesti. Kada uzmete nekoga kao što je primjerice moja majka koja ovaj tjedan slavi rođendan i stavite ju u 'kavez' u kojem ne može razgovarati ni sa kime, ne može se povezati sa svojim područjima interesa to sve vodi do dramatičnog pogoršanja njezinog problema. Vidim da se to događa kod mnogo starijih Amerikanaca - zaključio je dr. Oz.

Foto: screenshot/youtube/ilustracija

Podsjetimo, Mehmet je u rujnu prošle godine saznao da mu majka boluje od Alzheimerove bolesti, a nimalo ugodnu vijest odmah je podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu. "Nedavno sam saznao da moja mama Suna ima Alzheimerovu bolest. Čuti službenu dijagnozu bilo je poražavajuće. Ali jednako bolna za mene bila je i spoznaja da su znakovi cijelo vrijeme bili tu, ali ja ih nisam vidio", započeo je Oz. "Kad je postala tvrdoglavija, za to sam okrivio njezine godine. Moja sestra je uočila da se prvi put u 60 godina počela drugačije šminkati, ali to je zadržala za sebe. Kad je počela dijeliti svoje stvari ljudima koje je jedva poznavala, zaključio sam da se tako jednostavno nosi s očevom smrću. Ali ove male promjene zapravo su bili znaci Alzheimerove bolesti", napisao je.

"Bilo je bolno priznati da zdravlje izdaje moju majku, no priznavanje toga pomoglo nam je da što prije potražimo pomoć. Imate moć reći nešto ako uočite neke od tih simptoma kod svojih voljenih. To možda nije uvijek ugodno, ali tako ćete pomoći da se Alzheimerova bolest sporije razvije kod osobe koju volite", poručio je tada najomiljeniji TV doktor.