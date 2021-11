Ponovo odlični Clarkson pokazuje da hit može biti i serija o poljoprivredi

Nakon što su Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond odlučili napustiti BBC i Top Gear poslije još jedne u nizu Clarksonovih ‘nepodopština’, golema je vijest bila njihovo potpisivanje ugovora s Amazonom, gdje su za The Grand Tour, serijal u osnovi isti kao i Top Gear, dobili praktično neograničen budžet. I u početku je to bilo dobro, čak i bolje od Top Geara, jer su sa sobom povukli i ekipu serije. A onda su nastupile i neke promjene, emisija je gurnuta više prema avanturističkom štihu, putovanjima, i opet je to bilo – dobro. A onda je nastupila pandemija i, možda i više od toga, ekološka svjesnost gdje superautomobili nisu više takva ‘guba’ kod mlađih generacija kao što su bili kod prethodnih. The Grand Tour vidimo povremeno, četvrta sezona razvukla se čak na dvije godine, od prosinca 2019. godine, da bismo zadnju, tek treću epizodu, vidjeli krajem srpnja ove godine. U međuvremenu popularni trojac treba živjeti, raditi, zaraditi. Jasno, za Clarksona nikada nije bilo upitno da može raditi svašta, pa je tako bio i voditeljem kviza Tko želi biti milijunaš? May je također na Amazonu dobio kulinarski show Oh cook! koji je dosta publika dobro prihvatila. Hammond je za platformu Discovery+ napravio Hammond’s Workshop, zabavni serijal o njegovom pokušaju da napravi servis za restauraciju oldtimera, što je također prošlo očekivano dobro.

No, pravi je bingo ostvario najvažniji u trojcu sa serijom Clarkson’s Farm napravljenu za Amazon. Dok ovo budete čitali, velika je šansa da ste već čuli o ovoj seriji od nekoga koga poznate ili koga ste sreli jer, iako Amazon Prime Video još nema hrvatskih titlova, doista je velik broj hrvatskih gledatelja vidio novu seriju Jeremyja Clarksona. Što je bila sjajna odluka! Ovdje je kultni voditelj Top Geara i The Grand Toura pokazao koliko je raznovrstan, koliko je njegovo lice univerzalno, toliko da može bez problema nastupiti i u seriji o osnivanju farme, kako ste mogli pretpostaviti iz naslova. Clarkson’s Farm iznimno je inteligentna serija, reality formata, ali u kojem su vrlo jasno pokazane različite situacije zbog kojih je danas biti poljoprivrednikom i više nego teško bez obzira na to nalazite li se u Hrvatskoj ili u Engleskoj, kao u Clarksonovu slučaju. I pokazao je to na svoj originalno duhovit način ne štedeći pri tome ni sebe. Stvar je zanimljiva već u početku jer zemljište na kojem Clarkson gradi svoju farmersku karijeru doista jest njegovo, kupio ga je 2008. godine, odnosno jedan dio nekadašnjeg imanja Sarsden na površini od 4 kvadratna kilometra zajedno s farmom Curdle Hill.

I nije se, jasno, imanjem bavio već ga je iznajmio lokalnom farmeru Howardu koji je prije dvije godine odlučio da više neće koristiti Clarksonovu zemlju. A onda je ovaj odlučio da će pokušati sam. Farmi je promijenjeno ime u Diddly Squat, u prijevodu otprilike nešto kao ‘živo ništa’ kako bi se naglasilo slabo voditeljevo povjerenje u plodnost te zemlje pa tako i produktivnost farme. I normalno, taj je svoj pokušaj odlučio pretvoriti i u emisiju. Prije svega, Clarkson ima novca, jedan je od najbolje plaćenih voditelja na Otoku, pa si može priuštiti nekakav gubitak u pokušaju da se bavi nekom djelatnošću kao što je poljoprivreda. I mi znamo kako se je riječ o nimalo lakom poslu u kojem se novac lako može i izgubiti zbog razloga koji počesto nisu pod našom kontrolom. Ali, upravo je prikazivanje i takvih teškoća na krajnje zabavan način to zbog čega je Clarkson tako cijenjen i gledan. Kao pomagače ima Kaleba Coopera, susjeda koji u pravilu ne propušta svaku priliku da ga izvrijeđa zbog njegovih bedastih ideja. Ili Geralda Coopera kojega, pak, praktično ništa ne razumije jer ovaj govori nekakvim narječjem za koje nismo sigurni da ga razumije itko igdje, a ne Clarkson. No, uzeo je i konzultanta Charlieja, koji će mu i matematički dokazati kolika je muka danas baviti se zemljom i u tako organiziranoj zemlji kao što je Velika Britanija. I sve to odvija se tako da je zabavom prilično jednak onom u Top Gearu ili The Grand Touru, već koji vam je od serijala draži. Poveznica s Clarksonovom automobilskom prošlošću vidi se već na početku, više u sceni kupovanja traktora, nego kada sam progovori o karijeri voditelja autoemisija koji se sada odlučio baviti i nečim drugim. snovna alatka ambicioznog veleposjednika doista jest traktor a Clarkson nakon razgledavanja ‘ brzanaca’ od 65 KS pronalazi svoj – Lamborginija!

Jer, tko nije upućen, talijanska kompanija poznata po superautomobilima doista ima sestrinsku tvrtku, po tome što ju je također osnovao Ferruccio Lamborghini. Pa i po tome što se njihovi traktori također reklamiraju tako da su vrhunskog stila, dizajna, privlačnosti i performansi. Samo, farma je na otoku pa će Clarkson ubrzo otkriti da mu je, pod a), traktor prevelik za garažu i, pod b) da su priključci u Europi drugačijeg standarda. Niz je takvih situacija u Clarksonovoj farmi pa se na taj način doista najbolje pokazuje općem gledateljstvu koliki je i kakav put namirnica koje se na kraju nekako nađu na našim stolovima. Posebno je dopadljivo što je uz karakterističan humor, jednog od ovnova Clarkson je nazvao Wayne Rooney, dodana i emocija. I to funkcionira ponovno jako dobro, jer osim što je duhovit i televizičan, Clarkson je poznat i po temperamentnom karakteru koji se često zna ispoljiti i političkom nekorektnošću zbog koje je, uostalom, i dobio otkaz na BBC-ju. No, svakako treba podvući kako Clarksonova farma na empirijski, matematički način pokazuje da smo svi pomalo zaboravili vrijednost poljoprivrede praktično obezvrijedivši ruralno u odnosu na urbano koje je pomodno zadnjih par desetljeća. Finalna računica Clarksonova projekta sigurno će šokirati mnoge koji Clarksonova farma na empirijski, matematički način pokazuje da smo svi pomalo zaboravili vrijednost poljoprivrede praktično obezvrijedivši sve ruralno ne razumiju zašto se seljaštvo po svijetu stalno nešto buni.

A onda je tu i još jedna komponenta. Clarkson se u nekoliko navrata očešao o Gretu Thunberg što je na njegovu prirodnu poziciju 'petrolheada' logično, ali ovdje ga vidimo u zapravo vrlo sličnoj poziciji, da mora nešto stvoriti od prirode koju su dobrim dijelom oštetili upravo automobili koje je već desetljećima prezentirao i činio ih zabavnim. I prionuo je tome s jednakom ambicijom otkrivši u sebi i neke