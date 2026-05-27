FOTO U Zagreb stiglo naoblačenje: Pogledajte kako se nebo odjednom smračilo, prijeti nam grmljavinsko nevrijeme

Prema prognozama, riječ je o dolasku nestabilnije zračne mase koja u unutrašnjosti zemlje može donijeti lokalne pljuskove i grmljavinu. U ovakvim situacijama najčešće se radi o kratkotrajnim, ali mjestimice izraženijim nevremenima, uz mogućnost pojačanog vjetra i lokalne tuče.
DHMZ je za više regija već ranije izdao žuta upozorenja upravo zbog mogućih grmljavinskih procesa nakon razdoblja vrućina. Zagreb se nalazi u zoni u kojoj se tijekom dana i večeri ne isključuje razvoj jačih oblaka i izoliranih pljuskova.