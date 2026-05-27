NIJE ZNAO

Princ William ostao je zatečen detaljem nakon putovanja Kate Middleton u Italiju

Kate Middleton otputovala je u Italiju, točnije u Reggio Emiliju, a s putovanja se vratila puna energije.

Princ William otkrio je da ga je supruga Kate Middleton iznenadila svojim znanjem talijanskog jezika, koje je pokazala tijekom nedavnog službenog posjeta Italiji. Gostujući u britanskoj radijskoj emisiji Heart Breakfast, princ od Walesa našalio se kako ni sam nije znao da Kate posjeduje takve jezične vještine. William (43) je u emisiji gostovao 22. svibnja, tijekom dvodnevnog obilaska posjeda Vojvodstva Cornwall. Tom je prilikom rekao da se njegova supruga s putovanja u Italiju vratila “puna energije”. Ondje je prethodnog tjedna boravila u sklopu svog rada posvećenog promicanju važnosti ranog razvoja djece.

Bio je to ujedno njezin prvi službeni odlazak u inozemstvo nakon što joj je 2024. godine dijagnosticiran rak. Kada je voditeljica Amanda Holden spomenula da je princeza od Walesa u Reggio Emiliji govorila talijanski te priznala: “Nisam imala pojma da govori talijanski”, William je kroz smijeh odgovorio: “Zapravo, nisam ni ja.” Potom je dodao: “Mora da je to izvukla iz naftalina”, čime je nasmijao voditelje emisije.

Princeza od Walesa (44) svoje je znanje talijanskog pokazala tijekom dvodnevnog boravka u Reggio Emiliji. Djeci koja su je došla pozdraviti u gradskoj vijećnici predstavila se kao “Catarina”, talijanska inačica imena Catherine. “Govorim malo talijanski. Kako se zovete? Ja sam Catarina”, rekla im je na talijanskom, pritom razgovarajući s njima i učeći nove riječi. Kate se s talijanskim jezikom vjerojatno prvi put susrela 2000. godine, tijekom ljetnog semestra u Firenci. Prije početka studija u Škotskoj, gdje je 2001. upoznala Williama, u sklopu godine pauze pohađala je tromjesečni tečaj talijanskog jezika i povijesti umjetnosti, izvijestio je Italy Magazine.

Davor Janjić
Video sadržaj
SJEĆATE LI GA SE?

Bio je jedna od najvećih glumačkih zvijezda bivše Jugoslavije, ali njegov život obilježila je tragedija

"Kada sam dobio ulogu u 'Životu sa stricem', nisam ni bio svjestan koliko će mi to promijeniti život. Bio sam još dijete, ali sam znao da je to nešto veliko," izjavio je Janjić u jednom od svojih posljednjih intervjua za Oslobođenje. "Ta uloga me naučila da gluma nije samo talent, već i velika odgovornost prema publici i umjetnosti," dodao je kasnije u razgovoru za Večernji list

USKORO KREĆE

Poznati RTL-ov novinar najavio novi projekt: 'Takav format kod nas još nije viđen'

Snagom svoje brojnosti i čistom podrškom Borisu, utjecali ste na mnoge stvari u Hrvatskoj a da toga možda niste ni svjesni.  Ili jeste svjesni, što je naravno još bolje. Boris Mišević je čisti internetski projekt i format kakav kod nas još ne postoji. Biti će opušteno, duhovito, brutalno dobro snimljeno, kreativno, životno i izrazito subjektivno u pristupu svakoj temi. Emisija je zapravo čisto slavljenje života uz realan pristup i jake teme, najavio je

POČEO KAO STAND-UP KOMIČAR

Preminuo slavni redatelj, znamo ga po brojnim hit-serijama

Njegov redateljski potpis nalazi se na desecima epizoda kultnih serija, uključujući "Laverne & Shirley", "Taxi", "Puna kuća", "ALF" i "Svi vole Raymonda". Godine 1985. režirao je svoj jedini dugometražni film, vampirsku komediju "Once Bitten", koja je svijetu predstavila tada mladog Jima Carreya u prvoj glavnoj ulozi. Ipak, uloga po kojoj će ostati najviše upamćen jest ona neslužbenog "kućnog redatelja" za seriju "Mork & Mindy", koja je Robina Williamsa lansirala u zvjezdanu orbitu.

LEGENDA NE POSUSTAJE

Zdenka Kovačiček: 'Zašto sam se otela kontroli? Zato što sam hrabra i više nemam što izgubiti

Moraš raditi, planirati, graditi se. Ja, recimo, nikad nisam planirala karijeru. Jednostavno sam htjela pjevati i prihvaćala sam ono što mi se nudilo, naravno samo ono što mi se sviđalo. Uvijek sam birala ono što osjećam. Nikad nisam išla linijom manjeg otpora, ono: 'daj hit', 'daj nešto polunarodnjački'. Nudili su mi svašta, ali nikad nisam pristajala na to, rekla je

DRAMA NA SNIMANJU

Penélope Cruz o hororu na setu: 'Liječnici su sumnjali na aneurizmu, mislila sam da ću umrijeti'

Pripremala se za snimanje zahtjevne noćne scene u kojoj njezin lik, kabaretska pjevačica, nastupa za vojnike, a taj je trenutak trebao biti vrhunac njezine izvedbe. No, umjesto fokusa na ulogu, suočila se s mogućnošću smrtonosne dijagnoze. "Taman kad smo trebali izaći na set, stavljala sam periku, i tada su mi rekli: 'Oh, izgleda da imate aneurizmu mozga'", prisjetila se Cruz pred okupljenim novinarima

