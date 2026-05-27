Princ William ostao je zatečen detaljem nakon putovanja Kate Middleton u Italiju

Princ William otkrio je da ga je supruga Kate Middleton iznenadila svojim znanjem talijanskog jezika, koje je pokazala tijekom nedavnog službenog posjeta Italiji. Gostujući u britanskoj radijskoj emisiji Heart Breakfast, princ od Walesa našalio se kako ni sam nije znao da Kate posjeduje takve jezične vještine. William (43) je u emisiji gostovao 22. svibnja, tijekom dvodnevnog obilaska posjeda Vojvodstva Cornwall. Tom je prilikom rekao da se njegova supruga s putovanja u Italiju vratila “puna energije”. Ondje je prethodnog tjedna boravila u sklopu svog rada posvećenog promicanju važnosti ranog razvoja djece.

Bio je to ujedno njezin prvi službeni odlazak u inozemstvo nakon što joj je 2024. godine dijagnosticiran rak. Kada je voditeljica Amanda Holden spomenula da je princeza od Walesa u Reggio Emiliji govorila talijanski te priznala: “Nisam imala pojma da govori talijanski”, William je kroz smijeh odgovorio: “Zapravo, nisam ni ja.” Potom je dodao: “Mora da je to izvukla iz naftalina”, čime je nasmijao voditelje emisije.

Princeza od Walesa (44) svoje je znanje talijanskog pokazala tijekom dvodnevnog boravka u Reggio Emiliji. Djeci koja su je došla pozdraviti u gradskoj vijećnici predstavila se kao “Catarina”, talijanska inačica imena Catherine. “Govorim malo talijanski. Kako se zovete? Ja sam Catarina”, rekla im je na talijanskom, pritom razgovarajući s njima i učeći nove riječi. Kate se s talijanskim jezikom vjerojatno prvi put susrela 2000. godine, tijekom ljetnog semestra u Firenci. Prije početka studija u Škotskoj, gdje je 2001. upoznala Williama, u sklopu godine pauze pohađala je tromjesečni tečaj talijanskog jezika i povijesti umjetnosti, izvijestio je Italy Magazine.