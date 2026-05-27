FOTO O jednom modnom detalju Ivanke Trump svi pričaju! Objavila je fotke s luksuznog odmora

Ivanka Trump, kći američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavila je galeriju fotografija s odmora na luksuznoj destinaciji. Dok su se na njezinom profilu nizali prizori pješčanih plaža i obiteljskih trenutaka, jedna je fotografija privukla posebnu pozornost. Riječ je o tamnoplavom prozirnom kompletu koji je Ivanka nosila preko bikinija. Gornji dio, kratki top širokih rukava u boho stilu, i donji dio jednostavnog kroja stvorili su kombinaciju koja odiše opuštenim luksuzom, a istovremeno naglašava njezinu figuru.

Komentari su se pretvorili u modni forum, s pohvalama poput "ludo dobra figura" i "opsjednuta sam njezinim stilom". Mnogi su primijetili kako Ivanka njeguje prirodniji glamur, birajući neutralne tonove i lagane materijale. Ovaj ljetni outfit koji je savršeno pogodio estetiku 'tihog luksuza' prebacila je na plažu, spojivši ga s povratničkim trendovima boho estetike.

Foto: Instagram

No, plavi komplet bio je samo dio niza pomno biranih odjevnih kombinacija prikazanih tijekom recentnog odmora. Na fotografijama viđena je i u bikiniju s uzorkom limuna, ali i u elegantnim večernjim haljinama. Posebno se istaknula razigrana mini haljina s uzorkom školjki, romantična žuta haljina bez naramenica s cvjetnim aplikacijama te upečatljiva plisirana haljina koraljno crvene boje, pokazavši stilsku svestranost.

Mediji i pratitelji primijetili su značajnu promjenu u njezinom stilu nakon povlačenja iz politike. Njezini su odabiri postali odvažniji, a kombinacije, poput kožne haljine i kaubojskih čizama na putovanju u pustinju ili ležernih izdanja s zimovanja u Aspenu, potvrđuju zaokret prema osobnijem i manje formalnom modnom izričaju.

*dijelom uz pomoć AI