Policija zbog jednog razloga ponovno intenzivno traga za Marijanom Seifert koja je nestala prije više od tri mjeseca

Još uvijek nije pronađena bivša stanarka Big Brother kuće Marijana Seifert, a potraga za njom traje dulje od tri mjeseca. Marijana je nestala u noći 27. travnja iz doma na Savici, gdje je živjela sa suprugom i djecom. Područje oko Mosta mladosti pretražili su i pripadnici HGSS-a, ali i ronioci, no sada je policija zbog niskog vodostaja Save odlučila intenzivirati potragu i opet pretražiti područje oko mosta Mladosti i nizvodno, pišu 24sata.

Marijanin nestanak prijavio je, inače, njezin suprug Karlo, a nestala je tijekom noći 27. travnja te nije ostavila nikakvu poruku niti je dala ikakvih naznaka da bi se mogla udaljiti iz kuće. U trenutku nestanka na sebi je imala kratku majicu boje senfa, crnu sportsku jaknu, tajice crne boje s bijelo-crvenom crtom i svijetle tenisice.

O teškoj situaciji nedavno se oglasila sestra reality zvijezde.

"U noći dok je Marijana vjerojatno umirala sanjala sam kako se nas dvije pozdravljamo. Sutradan, kad sam se probudila, odmah sam posegnula za mobitelom i nazvala sestru s kojom se nisam čula mjesec dana. Nije se javljala, a ja sam već tad imala čudan osjećaj" tvrdi Kovačević za Slobodnu Dalmaciju. Maja je dodala i da je bilo čudno što se Marijana nije oglašavala u WhatsApp grupi ''Sestre'', gdje su bile njih četiri – Anet, Marijana, Sendi i Maja. Samo nekoliko sati kasnije doznala je da je Seifert nestala. Maja više ne misli da je njena sestra živa.

"Nažalost, više ne mislim da je živa. Osjećam da je nema. Samo želimo konačno doznati pravu istinu i da se možemo od nje dostojno oprostiti", priznala je i dodala da njihova potraga za istinom traje svakodnevno. "Naša potraga za istinom traje svakodnevno, a što više otkrivamo, više smo u šoku. Jednostavno mnogo je toga čudno oko te večeri kad je nestala. Njen suprug Karlo nekoliko je puta promijenio iskaz na policiji. Ne želim kazati da joj je nešto napravio, ali neka samo kaže što se događalo u stanu, jer sam uvjerena da je došlo do svađe među njima. Meni je sve to jako čudno i dok ne doznam istinu, s njim ne mogu imati kontakt, teško mi je jer znam da neću moći viđati nećaka, ali ostajem pri svome." Podijelila je i detalj koji mnogi nisu znali, naime, obitelj je dobila informaciju da bi se Mariana mogla nalaziti na Sljemenu, no prema njenim saznanjima, policija je ondje nije tražila.

