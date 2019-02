Pogledajte potez s Oscara o kojem priča cijeli Twitter

Dok su se na jučerašnjoj dodjeli Oscara svi trudili činiti profinjeno, azijskoj reperici i glumici Awkwafini koja to očito nije bilo pri vrhu popisa.

Naime, zvijezda filma “Suludo bogati Azijci” je usred hodanja po crvenom tepihu potegla nekoliko gutljaja iz svoje torbice, koja je očito bila pljoska. Novinarima je priznala da se radi o tequili, a nije dugo trebalo da postane viralna na Twitteru.

Svi žele imati ovakvu torbicu ili barem Awkwafinu za frendicu. - pišu na ovoj društvenoj mreži.

Coming in clutch on the #Oscars red carpet. @awkwafina takes a swig of tequila from @iamguillermo. pic.twitter.com/eUWeKPQC5w