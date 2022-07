Počinje druga večer Fusion festivala, Nina Badrić oduševljena: 'Ne znam gdje se može na jednom mjestu naći ovo...'

Ova subota važan je dan za sve ljubitelje domaće glazbe u cijeloj Hrvatskoj. Drugi dan Fusion World Music Festivala okupio ih je sve pred najvećom europskom pozornicom koja je visoka 20, a široka 70 metara. To je gotovo ista pozornica na kojoj su prije dva tjedna nastupali najveći svjetski DJ-evi tijekom Ultra Festivala, a organizator Fusiona isto je tvrtka MPG Live. Pozornica je tek neznatno izmijenjena nakon Ultre.

50 tisuća ljudi

A pred njom? U ova dva dana se očekivani broj penje i do 50 tisuća ljudi. Samo danas očekuje se 25 tisuća. Organizatori su se pohvalili i rekordnim brojem VIP ulaznica, njih čak pet tisuća. Nina Badrić u 21 sat, Gibonni u 22, Doris Dragović u 23, Petar Grašo u ponoć, Houra grupa u 1 ujutro, Dalmatino u 2, Tonči Huljić & Madre Badessa u 3 i kao šećer na kraju - Jelana Rozga zatvara u 4 ujutro do 5.

Nina, koja je ovaj "domaći dan festivala" otvorila prva, u izjavi za medije kazala je kako je i ona čula da je očekuje preko 25 tisuća ljudi.

- Radujem se tome ne mogu ti opisati koliko i koliko sam sretna što upravo ja otvaram prvi Fusion festival. Nemam treme, ali jedno jako veliko uzbuđenje da stanem konačno pred ljude. Osjećaj je izvanredan jer ja ne znam gdje se može na jednom mjestu čuti Gibonni, Rozga, Houra grupa i mnogi drugi koji su večeras, Doris Dragović, na najljepšoj mogućoj pozornici, usred Splita, svima nam je gušt uvijek ovdje nastupati, publika je ovdje fantastična. Znam da jako puno ljudi iz regije je došlo, i s otoka.. - kazala nam je Nina i otkrila da je za večeras spremila svoje Best of.

- Ja volim splitsku publiku, volim Dalmaciju. Dalmacija je meni u krvi, više se ovdje osjećam živa, ćutim ove ljude.. Sve što je južno jako godi mom srcu - kazala je.

Nakon ovog nastupa Poljud?

- Poljud? Jel se vi šalite? Čekaj da pustim brkove, samo je jedan Mišo, nemoj zezati - kazala je sa smješkom.

U petak, prvog dana festivala program na Parku mladeži je počeo već u 19 sati s DJ-jem Dadom, a potom su se na pozornicu penjali najslušaniji izvođači regije, redom: Sara Jo, Željko Samardžić, Aleksandra Prijović, Saša Matić, Aco Pejović, grupa Hurricane, Gazda Paja i posljednji Voyage&Nucci. Prvi put u povijesti u Splitu se okupilo toliko najtraženijih izvođača iz zemlje i regije, njih 20, i to u produkcijskim uvjetima u kojima ih još nikada nismo vidjeli.

Glasnogovornik Fusiona Gordan Vasilj rekao je da je ovo prvi festival s ovolikim brojem domaćih glazbenih imena koji imaju priliku nastupiti na ovako svjetskoj razini. Ovaj glazbeni projekt nastao je s vizijom spajanja onog što se do sada činilo nespojivim, više različitih stilova glazbe u jedan jedinstveni glazbeni spektakl. Umjetnički direktor festivala o biranju izvođača rekao je da ih je izabrala publika, a organizatori su ih "samo okupili na jednom mjestu".

Narukvice i cashless sustav

Prve ulaznice koje su puštene u prodaju jako su se brzo rasprodale pa se i jučer i danas pred ulazom tražila karta više. A i na malo drugačije načine, preko društvenih mreža, što samo govori o popularnosti ove ideje koja je, čini se, pun pogodak.

Na Fusionu se, baš kao i na Ultri, koriste narukvice, zbog čega je kupljene ulaznice trebalo prije zamijeniti za narukvice, a to se moglo učiniti oba dana trajanja festivala i to od 15 sati do 3 ujutro). Fusion festival koristi cashless sustav, a to znači da korisnici mogu plaćati bankovnim karticama, ali i službenom festivalskom narukvicom. Lokacije za nadoplatu sredstava na narukvicu rasprostranjene su na festivalu, ima ih ukupno šest, a da bi izbjegli i moguće duže čekanje, svi korisnici mogu nadoplatiti sredstva i na glavnom ulazu u petak i subotu od 15 sati do 5 ujutro.

Gordan Vasilj više je puta upozorio sve koji stižu na Park mladeži na svjetska festivalska pravila, koja Fusion provodi u skladu s visokim sigurnosnim standardima. Tako je upozorio sve da ruksake i torbice, osim onih manjih, ne nose na festival. A neke su stvari i zabranjene za unošenje, primjerice otvorena kutija cigareta. Sve informacije o festivalu i o ovom pravilima mogu se naći i na službenoj stranici festivala i društvenim mrežama.

