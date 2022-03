Počelo je suđenje Draganu Bjelogrliću u Beogradu: 'Nisam kriv'

Poznati srpski redatelj i glumac Dragan Bjelogrlić (58) prošle je godine priveden nakon što je u hotelu u Nišu s leđa nasrnuo na kolegu Predraga Gagu Antonijevića (63) i udario ga više puta u glavu, a jučer je na Prvom osnovnom sudu u Beogradu počelo suđenje.

Njegovi odvjetnici Goran Draganić i Jugoslav Tintor naveli su kako njihov branjenik nije počinio kazneno djelo za koje ga se tereti, a Bjelogrlić je izjavio da ''nije kriv''.

Kako tvrde odvjetnici, nije došlo do težih povreda, ali ni remećenja javnog reda i mira, a tražili su i da se kao dokazni materijal uvrste i snimke nastale u hotelu u kojem se incident dogodio. Dodali su i kako je Dragan policiji u hotelu dao izjavu nakon čega je pušten, no idući dan su ga dočekale naslovnice s navodima da je '' s leđa napao Antonijevića'' koje nisu točne. Također su predložili i nove svjedoke- glumce Andriju Kuzmanovića i Milana Marića, scenarista Ognjena Glavonića i glazbenika Željka Joksimovića, a sljedeće ročište zakazano je za 7. lipnja

Podsjetimo, krajem kolovoza 2021. godine Bjelogrlić je priveden nakon što je u niškom hotelu Ambasador s leđa napao redatelja Predraga Gagu Antonijevića i udario ga više puta u glavu. Bjelogrliću je tad određeno i zadržavanje u policiji do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

Antonijević je rekao kako ga je Bjelogrlić napao zbog toga jer ga je optužio za korupciju, ali ga je smetao i film "Dara iz Jasenovca", za koji je smatra da uopće nije trebao biti snimljen. Dodao je kako je Bjelogrlić dok ga je tukao ponavljao: "J**** te Dara iz Jasenovca."

Bjelogrlić je nakon izlaska iz pritvora rekao kako mu je žao što je odgovorio na neprimjeren način na provokacije koje su bile te večeri i dodao je da te provokacije traju već godinu dana i više.

- Ja sam čovjek koji drži do svoje časti i spreman sam uvijek braniti svoju čast i dostojanstvo. Nažalost, te noći sam svoju čast branio na pogrešan način - izjavio je tada Bjelogrlić.

