Pobjednik The Voice Kidsa sve je oduševio, član je zbora i dramske skupine, a ovime se želi baviti u budućnosti

Devetogodišnji Marino Vrgoč iz Ploča osvojio je srca publike i žirija te postao prvi pobjednik showa "The Voice Kids Hrvatska". Marino je, pod mentorstvom Davora Gopca, pokazao nevjerojatan vokalni talent i scensku karizmu., a ovo je njegova priča. Talent ovog dječaka otkriven je već ranije u Pločama, gdje je nastupio i na lokalnom natjecanju "Glas Ploča" gdje je oduševio izvedbom pjesme Vice Vukova "Tvoja zemlja".

Nakon prijave na show, već na audiciji je ostavio snažan dojam. Izveo je pjesmu "Ribari" Vinka Coce, osvojivši i publiku i sve članove žirija: Davora Gopca, Miu Dimšić, Vannu i Marka Tolju. Njegova iskrena emocija i snažan glas bili su očiti, a Gobac ga je odmah prozvao "pločanskim Pavarottijem". Posebno dirljiv trenutak bio je kada je Marino otkrio da je na karate prešao zbog ljubavi prema svojoj djevojci Josipi, koja mu je, uz obitelj, bila velika podrška u studiju. Marino je za svog mentora odabrao upravo Davora Gopca.

U polufinalnoj emisiji, Marino je izveo pjesmu "Parlami d'amore Mariu", ponovno oduševivši svog mentora. Gobac je, nakon nastupa, izjavio: "Sad kad sam čuo tebe kako prekrasno pjevaš ovaj pjesmuljak, mislim da sam ipak trebao ostati u školi za energetičare za toplinska postrojenja. Ti si odličan!". Mia Dimšić je pohvalila njegovu čvrstu, suverenu i ozbiljnu izvedbu, a Marko Tolja mu je zahvalio što ga je vratio u djetinjstvo. Nakon što su svi natjecatelji iz Gopčevog tima nastupili, Gobac je odlučio da Marino zaslužuje mjesto u finalu.

U finalu, Marino je izveo dvije pjesme: "Ako me ostaviš" Miše Kovača i "The Great Pretender" grupe The Platters. Njegov mentor, Davor Gobac, bio je izuzetno ponosan, nazivajući ga "velikim nebrušenim dijamantom" i ističući njegovu "briljantnost". U superfinalu, gdje su se natjecali po jedan kandidat iz svakog tima, Marino je izveo "The Great Pretender", demonstrirajući retro eleganciju, vokalnu sigurnost i karizmu. Gledatelji su svojim glasovima odlučili da je upravo Marino pobjednik prve sezone showa.

Maleni Marino bio je presretan zbog pobjede. "Osjećam se haj, mozak baj baj", rekao je nakon pobjede, citirajući stihove pjesme svog mentora. Zatim je Gobac otkrio što mu je dječak rekao nakon pobjede. "Meni je Marino samo rekao 'Gobac, pa mi smo pobijedili'", otkrio je ponosni mentor.

Inače, Marino je učenik drugog razreda osnovne škole. Osim što je talentirani pjevač, član je školskog zbora i dramske skupine. U slobodno vrijeme voli igrati nogomet, a njegov uzor je Cristiano Ronaldo. Iako najviše voli slušati dalmatinsku glazbu, Marino želi postati liječnik.