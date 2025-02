Gobac otkrio što mu je Marino rekao nakon pobjede u The Voice Kids Hrvatska

Marino Vrgoč (9) prvi je pobjednik showa "The Voice Kids Hrvatska". Marino, koji je član tima Gobac, osvojio je ovu laskavu titulu nakon glasanja publike, a nakon pobjede otkriveno je što je Marino rekao svome mentoru nakon što je otkriveno da je on najljepši glas Hrvatske. Maleni Marino bio je presretan zbog pobjede. "Osjećam se haj, mozak baj baj", rekao je nakon pobjede, citirajući stihove pjesme svog mentora.

Zatim je Gobac otkrio što mu je dječak rekao nakon pobjede. "Meni je Marino samo rekao 'Gobac, pa mi smo pobijedili'", otkrio je ponosni mentor.

Inače, Marino je u finalu zapjevao pjesmu Miše Kovača "Ako me ostaviš". - Meštre Marino. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što sam imao priliku surađivati s tobom. Ti si jedan veliki nebrušeni dijamant. Bio si briljantan - rekao mu je mentor Gobac. Nakon toga izveo je i "The great pretender" grupe The Platters.

- Ti si jedan veliki mali čovjek. Uvijek smiren i koncentriran, odlično smo se družili. Nemam riječi, u finalu si i rasturi - rekao mu je mentor Gobac.

Marino je na audiciji za The Voice Kids osvojio publiku i žiri izvedbom pjesme Ribar Vinka Coce. Dječak dolazi iz Ploča. Trenirao je nogomet, ali je zbog ljubavi prema jednoj mladoj dami prešao na karate. Ona mu je, uz obitelj, bila i podrška u studiju tijekom audicije.

Podsjetimo, veliko finale imalo je i humanitarni karakter, a s obzirom na to da se odvilo na Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti emisija je bila posvećena svoj djeci koja se bore s ovim teškim dijagnozama. Sva sredstva prikupljena tijekom telefonskog glasanja HTV će donirati Udruzi za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, Krijesnica.

