Pobjednik Masterchefa na Tajlandu vodi uspješan biznis, ima 25 zaposlenika i sudjeluje u novom showu

Sa samo 22 godine Nikola Lesar iz Čakovca pobijedio je u hrvatskoj verziji “Masterchefa” koja se tada prikazivala na Novoj TV. Od tada je prošlo osam godina tijekom kojih je Nikola uz mukotrpan rad i učenje ostvario svoj san.

Preselio se u Tajland gdje na otoku Phuket nedavno otvorio i svoj drugi restoran, a sada drugi put sudjeluje kao natjecatelj u showu The Iron Chef koji gleda više od pet milijuna ljudi. – Ponovno sam u areni Iron Chefa, drugi put u svojoj karijeri. Do sada iza sebe imam pobjedu u Masterchefu u Hrvatskoj, dva Iron Chef Thailand natjecanja, LeCordon Bleu diplomu i iza mene su i četiri uspješna restorana u stranoj zemlji i sve to sam uspio do svoje 30 godina! I ovdje se neću zaustaviti! – poručio je Nikola.

Dodao je i kako treba živjeti svoje snove i imate petlje jer bez toga nema uspjeha. Nakon pobjede u Masterchefu radio je neko vrijeme s Dinom Galvagnom i onda je odlučio okušati sreću u Aziji. Nije mu bilo lako i jezik je bila jedna od barijera pogotovo kad bi išao u nabavku robe na tržnice, ali odustajanje nije bilo opcija i tu barijeru je svladao. Sada vodi uspješan ugostiteljski biznis i ima 25 zaposlenika i veseli se svakom novom izazovu.