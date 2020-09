Sjećate se Hane iz prve sezone 'Života na vagi'? Pokazala je kako sad izgleda i sve je oduševila

Hana Sokač je prije tri godine bila natjecateljica u prvoj sezoni showa "Život na vagi" i u show je ušla s 138,3 kilograma. Kada je napuštala emisiju vaga je pokazala da je Hana izgubila 21,1 kilogram, a finalno vaganje je pokazalo kako je izgubila još 11 kilograma. Bila je svjesna da to nije kraj njezine borbe i da mora nastaviti sa zdravim navikama, a to nije ni lako ni jednostavno. Zadnje dvije godine Hana se povukla s društvenih mreža na kojima je prije bila jako aktivna i jučer se nakon dvije godine opet oglasila i odlučila je sa svima podijeliti svoju priču i kako se nakon showa razvijala njezina borba s kilogramima.

-Nisam imala namjeru javno objavljivati ali kaže meni sinoć Josipa Lopac da bi moglo nekome poslužiti kao motivacija, pa ako će i samo jednu osobu usmjeriti na bolji put - vrijedi pokazati najgoru varijantu sebe iz prošlosti. Nakon ŽNV kilogrami su se rapidno vratili kao i većini ostalih kandidata, no o tome se 'ne priča' što zbog nesigurnosti, a što zbog vođenja lažnih života na Instagramu. Dvije godine nije me bilo u javnosti i svijetu društvenih mreža. U tih dvije godine radila sam na poslovnom planu, a uz to i na sebi. U godinu dana samostalno sam skinula 64 kilograma. Može se. Sve se može. Nisam tu da se uzdižem nego da i tebi pokažem da možeš. Možeš biti što god želiš, samo ustraj! Znam, znam ovo na kraju zvuči full klišejasto ali tako je. - iskreno je napisala Hana na svom Instagramu.

Foto: RTL, Instagram

U komentarima su joj stigle brojne poruke podrške i čestitke na tome što je bila ustrajna. Uskoro ćemo saznati i tko su natjecatelji pete sezone showa "Život na vagi" koji se ovaj put snimao u Slavoniji, a ove sezone kao voditeljicu ćemo gledati bivšu trenericu Sanju Žuljević.