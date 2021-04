Pobjednica '3,2,1 - kuhaj!' o svom najvećem gafu u kuhinji: Taj smrad se osjećao još danima

Pita zeljanica po receptu Željke Klemenčić, punjene lignje Ivana Pažanina i nadjevena patka s heljdom po receptu Tomislava Špičeka, to su bila tri zadatka koje su finalisti RTL-ova showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!” morali odraditi bez greške kako bi osvojili titulu najboljeg kuhara amatera i novčanu nagradu od 50.000 kuna i poklon-bon od 30.000 kuna. Žiri je bez puno premišljanja odlučio kako je mjesto na pobjedničkom postolju osme sezone zaslužila Jozefina Birindžić iz Slavonskog Broda.

– Osjećaj je neobičan! Muž mi kaže da se sad ne umislim kao da sam osvojila Nobela (smijeh). Naravno, lijepo je biti najbolji u bilo kojem natjecanju, ali ja to vidim više kao testiranje same sebe, koliko zapravo dobro kuham i koliko se snalazim pod pritiskom, a bilo ga je! – kaže nam pobjednica koja je svoju avanturu u ovom showu započela s prijateljicom Ksenijom, a kasniji tijek natjecanja razdvojio ih je iz para. Na pitanje kako su došle na ideju da se zajedno prijave i kuhaju li i inače skupa Jozefina nam odgovara:

– Najprije sam zapravo sama poslala prijavu, a onda sam u priči s prijateljicama došla do zaključka da je lakše kad kuhaš s nekim svojim. Prijavila sam se onda sa Ksenijom i tako je krenula avantura. Nismo zajedno kuhale, mi smo se družile u puno zabavnijim prilikama! Ali svi volimo dobro jesti. To nas veže. Ksenija je uvijek i govorila da ide meni pomoći. Međutim, ona je savršena osoba i prijateljica. Organizirana, brza, spretna, dogovorile bismo se i krenule i tako je bilo od početka do kraja. Doda neku ideju, nešto promijenimo u hodu, sve je funkcioniralo savršeno. Izvrsno smo se slagale i baš sam joj rekla da se možda ni s dugogodišnjim prijateljicama koje imam ne bih tako dobro slagala. Beskrajno sam joj zahvalna na tome. Jer to je uvelike pomoglo da uspješno prođemo onaj dugi zajednički dio avanture.

Njihov mentor u showu bio je Ivan Pažanin, a Jozefina kaže kako su se dvije Slavonke odlično slagale s Dalmatincem i naučile su neke zanimljive lekcije o ribi, ali i najvažniju lekciju kako je sve boljeg okusa ako se zalije maslinovim uljem. Dok je Jozefina bila u showu, njezini ukućani morali su se snalaziti bez nje u kuhinji, a kako je to izgledalo? – To su bile muke, ha-ha… Nekoliko su puta išli k prijateljima na ručak (šalili smo se, da sam ja ostala kod kuće, meni ne bi nitko kuhao i zvao me), ponekad sam unaprijed kuhala nešto što se može podgrijati, ali i sin zna i voli ponekad nešto skuhati. Sjeća se Jozefina i svojih prvih kulinarskih koraka koje je odradila zajedno sa sestrom. – Prvo smo sestra i ja sebi pravile doručak. I ne sjećam se koliko smo godina imale, ali roditelji su radili i, kad smo krenule u školu, same smo si pekle jaja i sl. Mama i sada odlično kuha, a tata je volio povremeno eksperimentirati. Mi to baš nismo voljele jer pogodite tko je prao suđe! Obično baš sve do zadnje zdjelice iz kuhinje, ha-ha…. Onda bi mami pravile pripremu da dovrši ručak kad dođe s posla. Tako je to bilo kad smo imale deset-jedanaest godina. Početkom 90-ih odselila se s obitelji u Njemačku, a čim su se stvorile bolje prilike, sa suprugom i djecom vratila se u domovinu.

Foto: RTL

– Do devedeset druge živjela sam u Bosanskom Brodu, kada je pao, tako se to kaže, ja sam bila u osmom mjesecu trudnoće. Svekrva je imala plac i malu kućicu u Slavonskom Brodu, ali ne i mjesta i uvjete za mladu obitelj. Moj tata radio je prije s jednom njemačkom firmom i sprijateljio se s njihovim trgovačkim putnikom. Dugogodišnje prijateljstvo činilo mi se kao dovoljan razlog da pitam može li nas primiti dok se ne snađemo. Odmah je rekao da može. Tako smo otišli i bili tamo šest godina. Kada je kći trebala u školu, a mi smo svaki mjesec morali tu zadnju godinu produžavati boravak iako ni jedan dan nismo bili na socijali, odlučili smo se vratiti. Naravno, u Slavonski Brod jer nam je cijela familija bila tu – prisjeća se tog perioda u kojem je otkrila i neka zanimljiva nova jela, ali prilagodba na njemačku kuhinju nije joj bila toliko šokantna jer je slična našoj kontinentalnoj kuhinji.

– Nije bilo teško navići se na njihovu kuhinju jer je slična našoj kontinentalnoj kuhinji. Tamo su me tih devedesetih oduševili njihovi kolači, lagani, voćni, s krem-sirom, toga kod nas nije bilo. Osim torti i kolača, volim praviti spezle, maultashe, kobasice, krumpir na više načina, a peciva i kruh mi ponekad nedostaju. Iako i mi sada imamo izvrstan izbor, oni prave puno više s kiselim tijestom roggenbrot, raženi, to mi je bilo jako fino – kaže nam Jozefina. Uz boravak u Njemačkoj veže je i jedna anegdota iz kuhinje na koju se danas rado nasmije, ali u tom trenutku nije joj bilo smiješno.

– Jedan od najvećih gafova dogodio mi se u Njemačkoj kad sam bila trudna sa sinom, imala sam strašno nizak tlak. Odvela sam kći u vrtić i stavila kuhati grah. Kako se grah ipak dulje kuha, ja sam odlučila samo spustiti glavu na jastuk. Trgla me je podsvijest da moram po dijete, a kad sam ušla u kuhinju, slanina, grah, sve se pougljilo u loncu. Sreća da je prozor bio otvoren, niska temperatura, ali taj smrad osjetio se još danima! – kroz smijeh se prisjetila. Svoje recepte Jozefina objavljuje i online, a prate ih i tekstovi u kojima se osvrće na društvenu i političku situaciju u zemlji. Pitamo pobjednicu RTL-ova showa kako je došlo do toga da piše takve osvrte i kakve su reakcije čitatelja?

–Kuhanje i recepti su tek jedna od stvari koje volim i kojima se bavim. Uvijek me mučila nepravda i uvijek sam osjećala da čovjek treba i mora biti društveno angažiran ako to može. Jedno vrijeme bila sam i lokalno politički aktivna, ali to već dulji niz godina nisam. Članica sam udruge Pozitiva koja se bavi društvenim radom i ravnopravnošću u društvu. Prije par godina, možda već i pet, urednik portala SbPeriskop mi je ponudio da objavljujem recepte petkom i da napišem nešto ako želim. To je odličan portal i tako je počelo. U početku, dok me čitatelji portala nisu upoznali, bilo je raznih komentara, a bude ih i sada. Uglavnom su na mjestu ili s njihova gledišta. Svi mi vidimo stvari drugačije i ja to prihvaćam. Iznesem svoje viđenje nekih događaja, nešto što me tišti, a oni napišu što njih tišti. To je dobro. Važna je razmjena mišljenja – kaže nam Jozefina. Još uvijek nije odlučila hoće li izdati svoju knjigu recepata, a do tada inspiraciju često pronalazi i u jednoj staroj kuharici koju je dobila na poklon od supruga, a riječ je o obiteljskom nasljeđu. – Da, dobila sam kuharicu i čuvam je. Recepti su pisani na njemačkom, suprugova mama je njemačkog porijekla, a pisana je krajem devetnaestog i početkom dvadesetog stoljeća, i to krasopisom. Nedavno sam baš rekla da je moram kopirati i dati konzervirati – veli Jozefina. Na naše pitanje što bi spremila da joj iznenada pokucaju gosti na vrata, bez razmišljanja odgovara:

Foto: RTL

– Talijansku rapsodiju, nareske, možda humus i neke brze pogačice, palačinke slane ili slatke, s tim da uvijek imam nešto već pripremljeno ili poluspremno. Jozefina je poznata i po svojim kreativnim slasticama, poglavito tortama koje oduševljavaju i izgledom i okusom, a otkrila nam je i koja je bila najneobičnija torta koju je radila.

– Najneobičnija je bila torta u obliku ljudskog srca za jednu mladu djevojku koja voli ljudska srca. Možda sad ide za kardiokirurga, zatekli ste me. Predivna cura koja me molila da joj to napravim jer neće nitko. Tko sam ja da odbijem rođendansku želju! – govori nam. Kuhanje za obitelj pretvorilo se na neki način u njezin posao, ali i hobi koji joj pričinja veliki užitak, ali i oduzima dosta vremena.

– Muž ima firmu, malu, s dva zaposlena, ali ima nešto administrativnih poslova koje obavljam i koje on ne voli. Tablice, tipkanje, hodanje po papire i sl. A ovo moje kuhanje, slikanje, Instagram, portal, uskoro i YouTube kanal oduzimaju zbilja puno vremena. Udruga koja je u mirovanju već nekoliko godina možda će se opet pokrenuti, vidjet ćemo. Uvjeti života diktiraju nam kako se mora, ali naći ćemo način da možda nešto opet radimo. Uglavnom, nikad nije dosadno! – veli Jozefina. Zbog situacije s pandemijom koronavirusa izostao je pravi tulum za pobjedu, ali Jozefina vjeruje da će i to uskoro biti moguće.

– Tek smo u obitelji proslavili, s najbližim prijateljima s kojima se i sada družimo. Veliku feštu za sve prijatelje i sudionike showa planiramo čim to prilike dozvole. A to svi jedva čekamo!!! – kaže.

Tri recepta pobjednice showa:

Biftek na špinatu s pireom od narančastog batata

Sastojci:

biftek

špinat

batat

luk

češnjak

muškatni oraščić

mlijeko

maslac

ulje

sol

papar

Priprema: Očistiti luk i češnjak. Isjeckati na sitne kockice, a češnjak sasvim na sitno. Na malo ulja pržiti kockice crvenog luka, kad porumene dodati sitni češnjak. Polako dodati oprani špinat pa pustiti da uvene. Posoliti, popapriti i po potrebi dodati malo vode da uvene, ali voda mora ispariti. Dodati malo muškatnog oraščića i staviti sa strane. Batat oprati i peći u pećnici ako su iste veličine. Mogu se i kuhati u vodi ako su različite veličine. Kuhajte veće komade, odmah procijedite kada su kuhani. Za pire meso batata bez kore stavite u zdjelu, dodajte malo mlijeka i maslaca pa napravite kremasti pire. Meso posušite, malo posolite pa pecite na vreloj grill tavi malo namašćenoj da se meso ne lijepi. Sa svake strane peći po 3-5 minute,a rub po minutu. Izvadite na foliju, po želji posolite i popaprite. Zamotajte, ali ostavite mali otvor da para izlazi, da se ne ukuha. Aromatični maslac ćete napraviti tako da omekšali maslac posolite, dodate malo češnjaka, usitnjene začine i dobro izmiješate. Ostavite u hladnjak da se stisne pa pred služenje na meso stavite kockicu. Na špinat stavite biftek, pored pire i na meso maslac.

Foto: RTL

Talijanska rapsodija

Sastojci:

Mozzarella

250 g cherry rajčica

bagetti

100 g maslina

maslinovo ulje

Priprema: U vatrostalnu posudu staviti oprane cherry rajčice, mini Mozzarelle, zarolati pancetu, dodati masline i šnite bageta, posuti majčinom dušicom i obilno politi maslinovim uljem. Peći na 200 stupnjeva do pola sata.

Foto: RTL

Šaran na moderan način

šaran

nekoliko gljiva (kapice šampinjona)

1 paprika

špinat

4-5 češnja češnjaka

1 buća

1 mrkva

1 limun

1 crveni luk

malo sušenih brusnica

listići badema

aceto balsamico

maslac

ulje

Priprema: Filetirati i očistiti šarana, izrezati na trakice debljine prsta. Posoliti i pokapati s limunom ili limetom sitno nasjeckati češnjak i ulje pa ga ostaviti u toj marinadi. Papriku i mrkvu izrezati na trakice, crveni luk na tanke kolutiće i lagano popirjati. Dodati brusnice i aceto balsamico pa reducirati. Očistiti gljive, prepržiti ih na tavi, u sredinu klobuka staviti malo maslaca dok se peku. Buču narezati na kockice i skuhati u slanoj vodi pa napraviti pire, a u njega dodati začine po želji - muškatni oraščić i cimet. Trake šarana prepeći naglo na tavi, koža prema dolje da zahrskavi, onda okrenuti. Na tanjur staviti svježe listove špinata, na njega staviti pirjano povrće te šarana. Sa strane poslužiti pire od buće i gljive. Posuti listićima badema.

Foto: RTL

