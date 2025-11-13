FOTO Tko su samozatajne kćeri Zvonimira Bobana? Prava rijetkost ih je vidjeti u javnosti

Leonarda Boban jedno je od onih imena koje hrvatska javnost prati s istom znatiželjom već više od trideset godina. Bivša manekenka i dizajnerica, danas majka petero djece i supruga proslavljenog nogometaša Zvonimira Bobana, ostala je prepoznatljivo lice domaće modne i društvene scene još od kasnih osamdesetih, kada je bila među najistaknutijim hrvatskim manekenkama. Njezin stil, elegancija i samozatajnost i danas plijene pozornost.

Zvonimir i Leonarda roditelji su petero djece – četvero posvojene i jedne biološke kćeri. Najstarija kći Marija stigla je u njihovu obitelj krajem devedesetih, 2003. posvojili su sina Gabrijela, a 2007. okupljeno je i veselo društvo blizanaca Marte i Rafaela. Dvije godine kasnije, 2009., Leonarda je rodila njihovu biološku kćer Ružu, koja je danas izrasla u vedru i samosvjesnu tinejdžericu.

Upravo je Marija, zajedno s Martom, zasjala u javnosti nakon višegodišnje diskretne prisutnosti. Leonardi su sada kćeri ponosno pravile društvo na modnoj reviji Snježane Schillinger, održanoj u srijedu navečer u Muzeju grada Zagreba. Djevojke, koje su izrasle u prave ljepotice, vedro su pozirale uz majku i očarale okupljene, tim više što ih javnost doista rijetko ima prilike vidjeti. Nakon fotografiranja, u ženskom su društvu uživale u modnoj večeri i atmosferi uz pistu.

Leonarda je ranije otvoreno govorila o djeci, otkrivši poneku simpatičnu anegdotu. "Svi su potpuno smućkani – niti jedno nije sportski tip", izjavila je uz osmijeh za IN magazin. "Djevojke su više na mene, vole ples, pjevanje i glumu, a stariji sin je pravi pametnjaković. Moja djeca su mi najvažnija." Prisjetila se i situacije s najmlađom kćeri: "Ruža se nedavno naljutila kada su u članku napisali da ima 12 godina. Rekla je: ‘Ne, imam uskoro 14!’ I tvrdi da je od mene naslijedila duge i mršave noge." O ostaloj djeci dodala je: "Gabrijel je potpuno posvećen fakultetu u Milanu, a Marija marljivo pomaže u restoranu Boban. Marta je moja životna asistentica, a na Martu i Rafaela, koji su već punoljetni, posebno sam ponosna."

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Leonarda i Zvone Boban 2021. godine objavili su da nakon gotovo trideset godina zajedničkog života žive odvojeno, što je mnoge iznenadilo. Ipak, naglasili su da ostaju predani svojoj djeci i međusobnom poštovanju. Tri godine kasnije, početkom 2024., par se ponovno pomirio. Njihova je ljubavna priča oduvijek bila isprepletena i izazovima i pomirenjima, a unatoč stalnom interesu javnosti, oboje su svoju intimu uvijek brižno čuvali daleko od reflektora.