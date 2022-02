Elenu i Arna zbližio je jedan tragičan događaj, a svoj prolaz dalje posvetili su posebnoj osobi

U jučer prikazanoj audicijskoj emisiji showa "Tri,dva,jedan - kuhaj!" prvi je svoje jelo predstavio 32-godišnji Valentin s otoka Vira. Valentin je žiriju na audiciji odlučio pripremiti Chimichuri vratinu s restanim krumpirom i zelje salatom.

''Jednostavnost jela bi me mogla koštati’’, zaključio je kuhajući, a njegovu je zabrinutost vrlo brzo potvrdio i žiri. Željka je Valentinu okrenula zelenu kuhaču, no Špičekov i Pažaninov 'iks' ipak su ga poslali kući.

Sljedeći su svoje jelo predstavili Snježana i Mario Tončić, simpatični supružnici iz Zagreba. Ovi ljubitelji tradicionalne, domaće kuhinje žiri su večeras pokušali osvojiti špek-filekima s pogačicama. Špiček je bio ugodno iznenađen pogačicama, ali ne i nejednakim kockicama krumpira, kao ni gustoćom jela pa je prvi okrenuo crvenu kuhaču. Željka se razveselila jelu ''na žlicu' i okrenula zelenu kuhaču, a priliku veselim supružnicima u daljnjem natjecanju odlučio je dati i Pažanin.

Idući je u kuhinju ušetao Ivo Kuzmanić, redatelj dokumentarnih filmova iz Zagreba. Ivo je žiriju poslužio pečeni batat, blitvu te odrezak uz umak Chimichuri. Špiček je pohvalio sočnost odreska, Željki je najviše svidjela blitva, no to na kraju nije bilo dovoljno za Ivin prolazak dalje – baš svi članovi žirija okrenuli su svoje crvene kuhače. Iz Hrvatskog zagorja ravno u novu sezonu 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' stigla je i 38-godišnja Ivana Jukić, ekonomistica, ponosna majka četvero djece i supruga jednog – kuhara! Zeleni njoki s kozicama i bobom naziv je jela kojim je odlučila impresionirati žiri. Svi članovi bili su vrlo zadovoljni posluženim, a posebno su hvalili pravilno očišćene kozice te sklad okusa.

''Ja vam čestitam na trudu i poslu jer bi se i profesionalni kuhar u sat vremena namučio i trebao dobro organizirati da zna to odraditi'', pohvalio je Špiček Ivanu koja je zaradilo jednoglasno ''da'' za prolazak dalje.

Iz Osijeka su večeras stigle mama Nada i kći Sara, koja ima 18 godina i završila je srednju kuharsku školu. Mama Nada je vrlo samouvjerena u svoje kulinarske vještine i vjeruje u pohvale žirija, a ponosna je i na svoju mladu kći, kojoj je prolazak dalje, kako ističe, iznimno važan. Slavonke su na audiciji odlučile spremiti pileća jetrica u ajvaru te palentu kao prilog, a već su se za vrijeme kuhanja mogle primijetiti sitne nesuglasice oko gustoće umaka. Sara je smatrala da mora biti rjeđi, no na kraju je ipak popustila mami. Žiri je jelo ocijenio prejednostavnim, a zamjerili su i pregust umak, što je potvrdilo kako je Sara bila u pravu. Željka, Špiček i Pažanin jednoglasno su okrenuli tri crvene kuhače.

''Mislim da su trebali mlađem djetetu dati šansu da se dokaže'', istaknula je pomalo ljutita Nada, dok Sara nije mogla sakriti suze zbog razočarenja i propuštene prilike. Na red su stigli mladi Splićani, vatrogasac Ante i njegov dugogodišnji prijatelji Slaven, koji su se u show odlučili prijaviti u četiri sata ujutro!

''Tu smo da frendovima i našim ženama dokažemo da dobro kuhamo'', poručuje ovaj veseli dvojac, a Julienne lignje na kremi od brokule trebalo je biti jelo koje će im osigurati prolazak dalje. Pažanin je pohvalio njihovu prezentaciju, no zamjerio je nedostatak soli, a i Željki i Špičeku nedostajalo je još malo začina. No unatoč tomu, muški dio žirija odlučio je okrenuti zelene kuhače i mladim kandidatima dati priliku da u showu pokažu što još znaju.

Sestrične Vlatka i Mihaela iz Lasinje u show su se prijavile zbog druženja i novog iskustva. Djevojke žiriju spremaju varivo od leće uz domaći kruh. ''Je li to malo jednostavno za pustiti dalje?'' pitala se Željka nakon kušanja pa pokazala 'iks', a s njom se složio i Pažanin, unatoč Špičekovoj zelenoj kuhači. Svoju sreću u showu traži i 26-godišnji Matija Pievac iz Karlovca, vlasnik turističke agencije i ljubitelj planinarenja. On je za žiri odlučio pripremiti piletinu u umaku sa sirom i šampinjonima te domaće rezance po receptu njegove bake.

''Veliki plus za domaću tjesteninu'', kazala je Željka, dok je zamjerku našla u bijelom umaku od vrhnja za kuhanje, a i ostalim članovima žirija se jelo činilo malo predjednostavnim. Pažanin i Špiček ipak su okrenuli zelene kuhače i mladom kuharu ponudili još jednu šansu. U lov na zelene kuhače krenula je i Ivana, učiteljica njemačkog jezika i zaljubljenica u kuhanje, koja je pripremala mesne okruglice sa zlevankom, koja nije ispala kako je Ivana očekivala, a to je primijetio i žiri. Špiček je okrenuo zelenu kuhaču, no presudili su Željka i Pažanin.

Financijska savjetnica Stanka u audicijskoj emisiji bacila se na pripremu lungića, gratinirane cvjetače, hrskavih krumpirića i sirnog namaza s bučinim uljem. Žiri je pohvalio priloge i šarenilo na tanjuru, no meso im se nije svidjelo. Željka i Pažanin ponovno su okrenuli ''iks'' te Stanku poslali kući.

Za posljednju i najemotivniju priču večeri pobrinula se 29-godišnja Elena Jelača koja je stigla u pratnji 52-godišnjeg Arna Rusicha, kuma i najboljeg prijatelja njezina pokojnog oca. Taj tragični događaj zbližio ih je zauvijek, a Arno je obećao da će Eleni i njezinoj obitelji uvijek biti na raspolaganju. Sada zajedno stižu u 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' i pripremaju domaće raviole punjene kozicama i ricottom te umak od rajčice i vina. Prve reakcije žirija bile su jako pozitivne, no svi su zamjerili nedostatak soli. To ipak nije pokvarilo dojam pa su i Željka i Pažanin i Špiček vesele Riječane razveselili zelenim kuhačama.

''Prolazak posvećujemo Eleninom pokojnom tati i mom kumu'', poručili su emotivno za kraj sa suzama u očima. A koji će se to novi natjecatelji predstaviti žiriju i hoće li njihovi specijaliteti oduševiti ili razočarati, doznajte već sutra u 21 sat, u novoj epizodi kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'.

