Pjevač Repetitora posuo se pepelom: 'Dijete sam iz srpsko-hrvatskog braka, znam kako je kada se pati na obje strane'

Frontmen beogradske grupe Repetitor Boris Vlastelica izazvao je veliku osudu javnosti nakon što je na svom Facebook profilu napisao kako opravdava napad Rusije na Ukrajinu. Nakon što je na statusu dobio brojne negativne komentare, ograničio ga je samo za prijatelje, a sada se posuo pepelom i napisao kako je pogrešno shvaćen.

- Izuzetno mi je žao što su moje riječi napisane na mom osobnom profilu pogrešno shvaćene i pogrešno predstavljene. Nitko normalan se ne raduje stradanjima i ratu, a pogotovo ne ja koji pratim sve takve događaje i duboko patim zbog nevinih žrtava, ma gdje i s koje strane bili. Sve što radim i stvaram dolazi od emocija i nepravde su me jako pogodile. Ja sam dijete iz srpsko-hrvatskog braka i najbolje znam koliko je strašno kada ljudi vide i čuju samo jednu stranu, a patnje su na obje strane. Jedino čemu se nadam je što prije kraj ovog i svih ratova posvuda, u kojima najmanje stradaju oni koji su to najmanje zaslužili. I to je jedino čemu ću se veseliti. Žao mi je ako je netko drugačije shvatio ovo što sam napisao - napisao je Vlastelica.

Podsjetimo, frontmen Repetitora koji tvrdi kako je pogrešno shvaćen i kako se ne raduje ratu, između ostalog napisao je ovo:

- Fukuyamin kraj povijesti i liberalna ravnoteža za koju su neki vjerovali da će trajati zauvijek završili su ovim ruskim činom. Veselim se tome i nadam se da ću stati na kraj osmogodišnjem ratu u kojem je previše civila ginulo u medijskoj šutnji dok sam ja pratio i patio, ljudi pod artiljerijom, spaljivani živi, pribijani na križ od strane ukrajinskih najbukvalnije rečeno nacističkih paravojski, a o dječjim grobovima da ne govorim, da bih sada vjerovao suzama sa Zapada, ljudi koji se uključuju kada ih mediji bukvalno nahrane i stvore atmosferu da se moraju izjasniti koliko god ne pratili i nemali pojma što je bilo prije trenutka kad su se uključili. A tko to recimo ne razumije završi kao korisni idiot ili neki najpovršniji mir u svijetu kandidat za miss-umjetnik. Mir zna ubijati jednako ako ne i gore nego rat ponekad. Pax Americana posebno.

VIDEO: Mia Dimšić i Damir Bačić govore o Dori i optužbama kako je pjesma Guilty Pleasure - plagijat