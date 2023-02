Pismo koje je kralj Charles napisao svojoj baki kao dječak pronađeno na tavanu obiteljske kuće

Pismo iz djetinjstva koje je kralj Charles napisao svojoj baki pronašao je par koji živi u Warwickshireu u Engleskoj dok su čistili svoj tavan tijekom božićnih blagdana, izvijestio je CCN.

- Draga bako, žao mi je što si bolesna. Nadam se da će ti uskoro biti bolje - stoji u pismu s jedne strane, pažljivo napisanom na papiru Buckinghamske palače s datumom 15. ožujka 1955., kada je kralj imao šest godina.

- Puno te voli Charles - piše s druge strane, uz šarene poljupce i krugove.

Otkriveno je unutar omotnice koju je kraljica Elizabeta II. naslovila na kraljicu majku, rekao je u četvrtak za CNN Charles Hanson, vlasnik aukcijske kuće Hansons koja će staviti pismo na dražbu. Pronalazak pisma, za koje Hanson procjenjuje da bi moglo postići 10.000 funti (oko 11.300 eura) na dražbi, "zapanjio" je par koji je sređivao tavan.

- Pripadalo je mom pokojnom djedu Rolandu Stockdaleu - rekao je u izjavi čovjek koji je pronašao pismo na svom tavanu, 49-godišnji upravitelj farme koji nije imenovan.

- Moja žena je rekla 'vau, vidi to!' Bili smo prilično zapanjeni, ali nismo bili sigurni hoće li to ikoga zanimati.

Stockdale je radio za gradsku policiju gdje je bio član kraljičinih osobnih zaštitnih snaga tijekom 1950-ih nakon što je napustio Carlisle u sjevernoj Engleskoj i svoj prijašnji posao radnika na farmi, dodao je on.

- Nemam pojma kako je došao do pisma koje je napisao kralj Karlo dok je bio dječak - rekao je. "To je jedna od mnogih stvari koje je zadržao." Citirajući razglednice i rođendanske čestitke koje je Stockdale dobio od kraljice i kraljice majke, Hanson je pretpostavio da su "ove uspomene darovane časniku" budući da je "očito bio tako visoko cijenjen".

Par je u Stockdaleovom fasciklu pronašao i druge kraljevske uspomene, uključujući pozivnicu za ples u dvorcu Balmoral, poruku koju je potpisala kraljica majka te poruke koje idu uz poklone koje su potpisali kraljica Elizabeta II. i princ Philip.

Podsjetimo, Charles je nasljednik britanske krune te bi njegova službena krunidba trebala biti početkom svibnja. Ovaj važan događaj bit će popraćen trodnevnom svečanošću koja počinje 6. svibnja, a značaj ovog povijesnog događaja jest i u tome što je ovo prva krunidba u 70 godina.

Sve će se odvijati u Westminsterskoj opatiji, a iz palače su kazali kako će samu krunidbu predvoditi nadbiskup Canterburyja. Prije glavne svečanosti bit će i procesija od Buckinghamske palače do opatije, pa onda još jedna procesija, u kojoj će se Charlesu i Camilli pridružiti i ostali članovi kraljevske obitelji. Tada će svi zajedno izaći na balkon palače, gdje će supružnici biti okrunjeni. Ovo su samo neki detalji o krunidbi koji su dospjeli u javnost, a strani mediji došli su i do podatka da, Charlesov mlađi sin, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle neće biti na balkonu tijekom krunidbe kralja i kraljice supruge s ostatkom obitelji. Naime, kako oni navode, na balkonu je dopušteno biti samo zaposlenim članovima obitelji, a Harry i Meghan, kao i princ Andrew to više nisu, jer ne obnašaju službene dužnosti.

