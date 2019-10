Pijan i nasrtljiv! Zvijezda popularne serije uhićena ispred noćnog kluba

Jared Padalecki, holivudski glumac koji je poznat po svojoj ulozi u seriji 'Lovci na natprirodno', uhićen je u nedjelju rano ujutro.

Popularni glumac uhićen je ispred kluba Stereotype, koji često posjećuje u Austinu, Teksasu. Prema pisanjima stranih medija, glumca očekuje suočavanje s dvije optužnice za napad i jednom za pijanstvo. TMZ portal je objavio i snimku prema kojoj se vidi ponašanje glumca i razlog zašto su se policajci morali umiješati u cijelu priču.

Foto: Dave Starbuck/DPA/PIXSELL

Očevidci s mjesta događaja su za portal ispričali da je Jared navodno udario barmena u lice i da ga je prijatelj pokušao smiriti vani, no Jared mu se usprotivio. Sukobio se i s glavnim voditeljem spomenutog objekta kojeg je, navodno, također udario u lice. Kada ga je policija pokušala obuzdati, izvadio je smotuljak s novcem i mahao njime pred policijom, piše TMZ.

Jamčevina je određena na 15 tisuća dolara, no još uvijek nema potvrde od službenih izvora je li plaćena. Jared Padalecki glumio je u brojnim poznatim serijama i filmovima, kao što su 'Gilmore Girls', 'House of Wax', 'New York Minute' i 'Friday the 13th'.