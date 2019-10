'Uspjeli smo jer smo progovorili o svakodnevnim problemima s kojima se svi susreću'

- Presretna sam i kao glumica i kao koproducentica predstave. Ima dosta predstava koje dožive stotu izvedbu predstave, ali jako rijetko se dogodi čudo da se dogura do te brojke za samo 13 mjeseci igranja - ponosno je istaknula glumica Ecija Ojdanić u povodu stote izvedbe predstave "Brodolomke", tragikomične priče o četiri različite žene, koja je nastala suradnjom dvaju nezavisnih kazališta, Ludens teatra i kazališta Moruzgva.

Glavnu postavu, uz Ojdanić, čine Daria Lorenci Flatz, Sanja Milardović, Anita Matić Delić i Luka Petrušić. Redatelj predstave, koja je nastala prema predlošku Ane Maras Harmander, Krešimir Dolenčić potaknuo je glumce da improviziraju i ispričaju zanimljive i tragične sudbine, što je dovelo do finalnog teksta.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- To je razlog uspjeha jer smo Daria, Sanja, Anita, Luka i ja ispričali autentične probleme i sudbine koje se nas tiču, a samim time izazivaju emocije kod publike. Tekst je bio okvir i polazišna točka - objasnila je Ecija, koja u predstavi glumi simpatičnu Dinku, ženu koju muž vara, a ona utjehu nalazi u neumjerenom konzumiranju hrane i pića. Glumica je priznala kako je za većinu detalja u vezi s Dinkinim likom zaslužna upravo ona.

- U predlošku koji smo dobili na početku procesa Dinka je opisana kao rastavljena, učiteljica, majka troje djece. Patrijarhalni okvir, muž koji je zvijezda privatizacije, Dinkina osamljenost koja je rezultirala emotivnom glađu, a potom i prekomjernom debljinom, tri kćeri, to su sve motivi koji su proizašli iz mene - rekla nam je ponosno ususret 100. izvedbi. Igrati Dinku nije jednostavno, kaže glumica, no dodaje kako postoji određena satisfakcija u kreiranju takvog lika jer predstavlja izazov, ali i osobnu satisfakciju. Iako se za nju danas može reći da je pravi uzor, put do "žene koja zna što želi" bio je sve samo ne lak.

- Kako i ja potječem iz patrijarhalnog kruga, i borila sam se dugo s demonima nesigurnosti, nepotrebne brige i prekomjerne težine, tako da je Dinka hommage mnogim mojim unutarnjim borbama. A dijeli i moj politički svjetonazor - objasnila je Ojdanić. Priznala je da se, baš kao i Dinka, često znala naći u situacijama da utjehu traži u čvarcima i vinu. - O, da. Moje dvadesete bile su obilježene velikim oscilacijama u težini. Došla sam iz sigurnog, toplog, obiteljskog doma u veliki grad na Akademiju, gdje ti stalno udaraju na ego. Shvatiš koliko ne znaš, i ja sam često svoje nesigurnosti hranila noćnim pražnjenjima frižidera. A tad ne biraš, poput Dinke trpaš sve slatko-slane kombinacije u sebe - kazala je Ecija i zahvalila Bogu što je sve to danas iza nje.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Ovo je prva od četiri predstave s kojima je kazalište Moruzgva u svojih 10 godina rada dostiglo troznamenkastu okruglu brojku - ostale su "Gola u kavezu", "Bobočka", "OtpisaNE" - u tako kratkom roku, zbog čega je ponos zbog uspjeha predstave još veći. Razlog tome? - Možemo samo nagađati, ali jedan od razloga je i atraktivnost teme, izvrsni glumci, priča koja dopire do publike, sinergija znanja i iskustva dvaju kazališta te naša mobilnost. Velika je pomoć što imamo i dvije podjele, za moju ulogu čak tri - rekla je Ecija.

U glavnim su se ulogama zato našli i Nataša Kopeč, Iva Jerković, Sven Šestak, Barbara Nola, Iva Visković i Ana Maras Harmander. - Respektabilna brojka koja ispunjava ponosom, ali i obvezuje za svaki sljedeći projekt - zaključila je Ojdanić.