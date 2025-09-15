Petar Grašo otkrio uz što se opušta sa suprugom Hanom i zašto djeci ne pjeva uspavanke

Jedan od najomiljenijih domaćih glazbenika, Petar Grašo, gostovao je u radijskoj emisiji Velika pitanja malih ljudi na bravo! KIDS radiju kod najmlađe i najslađe voditeljice Maše. U razgovoru je otkrio kako je izgledalo njegovo djetinjstvo, kako se opušta, što najradije kuha, ali i kakav je otac. "Kad sam imao tri godine, stric mi je dao bubnjarske palice i svi su bili šokirani kako dijete u toj dobi može bubnjati u ritmu. Tad se znalo da imam talent za glazbu. Već s četiri i pol krenuo sam u glazbeni vrtić, a kasnije u glazbenu školu. Nisam odmalena znao da želim pjevati, ali oko desete ili jedanaeste godine, kad sam počeo slušati bendove, shvatio sam da me pjevanje najviše raduje", prisjetio se Grašo svojih prvih susreta s glazbom.

Djetinjstvo mu, kaže, nije prošlo samo u glazbi: "Volio sam voziti bicikl i igrati nogomet, kao i sva splitska djeca. Kratko sam trenirao u Hajduku, ali kako sam naglo rastao, prešao sam na košarku i dugo je trenirao uz glazbu." Na pitanje kako izgleda njegov slobodan dan, otkriva: "Rijetko kad ne nastupam, ali kad sam doma volim se odmarati. Ujutro nakon rutine i vježbi za kralježnicu najvažnija mi je tišina od pola sata i prva kava, to je najljepši trenutak dana. Ostatak vremena provodim s obitelji, igram se s djecom..."

Njemu i supruzi Hani glazba je neizbježni dio zajedničkog dana. "Srećom, jako smo usklađeni u glazbenom ukusu. Ujutro najčešće pustimo laganu ambijentalnu glazbu, da nas ljulja i nije naporno, a navečer uz večeru i čašu vina jazz ili izvođača kojega taj put želimo slušati", kaže. Međutim, uspavanke sinu i kćeri ne pjeva on, nego Hana. "Moj glas je dubok i hrapav pa se djeca ne bi tako lako uspavala uz moj glas, prije bi se razbudila. Hana je napisala i nekoliko prekrasnih uspavanki koje Alba i Toni obožavaju", priznaje. Na pitanje je li strog otac, Grašo odgovara: "Mislim da sam pravedan tata. Nježan sam i blag, ali kada vidim da djeca rade nešto što im može naštetiti, znam biti strog. Malo viknem, uhvatim za ruku, ali sve je to iz dobre namjere." Osim što je vrhunski glazbenik, Splićanin se ponosi i svojim kulinarskim vještinama.

"Bio sam involviran u obiteljski restoran 27 godina i kuhanje mi je velika ljubav. Kuham sve, od pečene ribe i hobotnice, do smjese za ćevape, sarme, gulaša, pa čak i bureka. To me jako opušta, iako zbog putovanja nemam često vremena", priča. More i ribolov ostali su mu strast od djetinjstva: "Posebno volim loviti lignje. Odlazak na pučinu, tišina i valovi, to je za mene pravi odmor. Što god ulovim, doma odmah spremimo na maslinovo ulje i to postaje mala svečanost." Za kraj je uputio poruku svim malim slušateljima bravo! KIDS radija: "Moja kći Alba je isto 'bravić' i čim uđe u auto traži da upalimo bravo! KIDS, bit će sretna kad me čuje. Djeci želim reći: vjerujte u ono što radite i zabavljajte se dok to radite. Ako voliš to što radiš i ustrajan si, uspjeh će doći, bilo da je to pjevanje, nogomet, košarka ili matematika."