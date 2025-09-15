FOTO Naša pjevačica prije 13 godina je snimila zavodljive fotke, sada živi u Srbiji i izgubila je 50 kg

– Znaš, ako napišeš „Martina je izdala ‘Zašto mi ne daš da te volim’“ ili „Martina je smršavjela 50 kilograma“, što ćeš otvoriti? Naravno, ono o kilogramima. I ja sama kliknem i kažem: „Bože, stvarno sam smršavjela, da vidim…“ Uvijek je kilaža bila važnija od mog pjevanja – ispričala je Martina.
- Sjećam se, kad sam otišla u New York, nisam razmišljala ni gdje ću ni što ću. Radila sam u striptiz klubu, imala sam svoju točku. Htjela sam zaraditi, snimiti album, a paralelno sam završavala Ekonomski fakultet – prisjetila se pjevačica.