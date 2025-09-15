FOTO Naša pjevačica prije 13 godina je snimila zavodljive fotke, sada živi u Srbiji i izgubila je 50 kg

Pjevačica Martina Vrbos već nekoliko godina živi u Srbiji, gdje se udala za Beograđanina Bogoljuba Vidakovića.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Javnost je iznenadila kada se prošle godine prijavila na natjecanje „Pesma za Evroviziju“, s namjerom da predstavlja Srbiju u Švedskoj.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Ušla je u uži krug natjecatelja i na sceni RTS-a izvela pjesmu „Da me voliš“, no ipak nije uspjela izboriti odlazak na Euroviziju.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Za nastup je odabrala haljinu dizajnera Juraja Zigmana, koja je naglasila njezinu vitku figuru.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
U jednom je intervjuu otkrila kako je pobijedila dugogodišnju borbu s viškom kilograma – izgubila je čak 50 kilograma.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Prisjetila se i kako se često više pisalo o njezinu izgledu nego o samoj glazbi:
Foto: Filip Brala/PIXSELL
– Znaš, ako napišeš „Martina je izdala ‘Zašto mi ne daš da te volim’“ ili „Martina je smršavjela 50 kilograma“, što ćeš otvoriti? Naravno, ono o kilogramima. I ja sama kliknem i kažem: „Bože, stvarno sam smršavjela, da vidim…“ Uvijek je kilaža bila važnija od mog pjevanja – ispričala je Martina.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Dok je živjela u Hrvatskoj, bila je poznata po kontroverznom ponašanju, snažnom glasu i scenskim nastupima, a prije 13 godina snimila je i ovaj zavodljivi editorijal koji se nalazi u ovoj galeriji.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Ipak, najviše se govorilo o njezinoj borbi s kilogramima. Iako je jedno vrijeme tvrdila da je obline ne smetaju te ih je rado pokazivala, kasnije je odlučila smršavjeti i postigla zavidnu liniju.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Smatrala je da ju je težina u prošlosti spriječila da se probije do šire publike.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
U tom razdoblju bila je u vezi s osobnim trenerom Branimirom Medićem Medom, koji joj je pomogao skinuti 30 kilograma. Upoznali su se preko njezina prijatelja, repera Marka Lasića Nereda.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Martina je jednom prilikom otkrila i manje poznati dio svoje prošlosti – dok je s 18 godina živjela u New Yorku, radila je kao striptizeta:
Foto: Filip Brala/PIXSELL
- Sjećam se, kad sam otišla u New York, nisam razmišljala ni gdje ću ni što ću. Radila sam u striptiz klubu, imala sam svoju točku. Htjela sam zaraditi, snimiti album, a paralelno sam završavala Ekonomski fakultet – prisjetila se pjevačica.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Foto: Filip Brala/PIXSELL
