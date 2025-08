Petar Grašo bez zadrške otkrio kako su proslavili treći rođendan kćeri Albe: 'Omogućili smo joj to'

Veliko glazbeno slavlje Petra Graše povodom 30 godina njegove bogate karijere ne jenjava. Jedna od naših najvećih zvijezda uskoro će, zbog velikog interesa publike, objaviti i datum šestog koncerta u Lisinskom. Tom je prilikom nakratko porazgovarao i s In Magazinom te je otkrio kako se osjeća: - Peti Lisinski je doista pri kraju, doslovno, i sad ćemo vidjeti što će biti dalje. Ne mogu ništa u ovom trenutku najavljivati, ali neke se stvari nameću same po sebi, pa ćemo vjerojatno održati još barem jedan. To ćemo objaviti kad budemo imali konkretne termine. Nekako mi se čini da je 30 godina već obljetnica koju vrijedi proslaviti s ljudima. Neke su generacije već odrasle, neke tek dolaze - otkrio je ponosno Grašo.

Osim u Zagrebu, Petar Grašo nastupat će i paralelno slaviti i u Sarajevu, Mariboru, Ljubljani, Mostaru, ali i brojnim drugim gradovima. Naime, ono što je zanimljivo jest da na sve koncerte diljem regije vozi upravo sam, a otkrio je da mu vožnja dođe kao odmor.

- Volim voziti sam. Nije problem imati vozača, čak sam ga imao dosta godina na početku karijere, ali toliko često mijenjam gradove da me rijetko koji vozač može pratiti. A da budem iskren, nekako najviše vjerujem sebi. Ionako malo spavam i to vrijeme provedeno u autu mnogima se čini dosadnim, a meni je to kreativno vrijeme. To je možda jedno od rijetkih trenutaka kad sam sam i mogu razmišljati o raznim stvarima ili se čuti s dragim ljudima koje dugo nisam - dodao je omiljeni Grašo.

Osim toga, za spomenuti medij progovorio je i o roditeljstvu, a ovaj 49-godišnjak otac je trogodišnje Albe i devetomjesečnog sina Tonija. - Djeca rastu i to je jedna faza života čije sam dragocjenosti itekako svjestan. Trudim se biti maksimalno prisutan – vraćam se s koncerata usred noći, prevaljujem dodatne kilometre samo da bih s njima proveo dan, jer to za mene nema cijenu. I s nekom zrelošću koju čovjek stekne, postane još svjesniji koliko je to razdoblje ono koje se najviše pamti. Moja baka me cijeli život gledala kao trogodišnjaka – a možda se i nisam puno maknuo od toga - otkrio je za In Magazin te dodao:

- Nije bilo neko veliko slavlje. Mi to uvijek slavimo u krugu obitelji i najbližih prijatelja. Ona je dijete – što će joj 200 ljudi, što joj to znači? Njoj znače baloni, dječje pjesme, voli zdravu hranu, ćevape i pizzu, ha-ha, pa smo joj to omogućili u obiteljskom okruženju - priznao je splitski glazbenik koji je u braku s kolegicom glazbenicom Hanom Huljić Grašo. Nedavno smo razgovarali i s Hanom Huljić Grašo koja je otvoreno i bez zadrške govorila o privatnom životu, odnosu s popularnim pjevačem, ali i djeci te jednoj neugodnoj situaciji koja im se dogodila - a cijeli intervju s njom pročitajte OVDJE.