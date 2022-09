Pao strastveni poljubac između Mirka i Andree: 'Ovo se isplatilo čekati, odmah sam osjetio iskru'

Nakon razmirica koje su se u showu 'Ženim sina?' javile između Mirka i Andree, došlo je vrijeme za iskren razgovor o problemima koje dosad nisu uspjeli riješiti. Mirko je promijenio svoj stav prema Andrei i nakon burnog početka izleta odlučio je odustati od njezine sestre blizanke Diane. Nakon što su priznali svoje osjećaje jedno drugome, Mirko i Andrea uputili su se na romantičnu večeru.

„Dosta dugo je bilo push and pull, sada je vrijeme da malo ja iskažem emocije. Vrijeme je za to da budemo iskreni jedno prema drugome“, zaključio je Mirko koji je za Andreu pripremio iznenađenje koje je vrlo teško nadmašiti. Mirko je Andreu prvo iznenadio romantičnim ambijentom i svojom slatkorječivošću. „S obzirom da se bliži kraj, drago mi je da si ti tu sa mnom. Ja sam u sebi siguran da ni jedna cura nije trebala biti tu osim tebe“, poručio joj je Mirko, pa dodao: „Ne znam što treba čovjek za tebe napraviti da te poljubi. Da ti skine zvijezde s neba?“. Andrea se našalila da će to vidjeti tek kad joj pokuša skinuti zvijezdu s neba, a Mirko joj je pripremio najbolji mogući odgovor. Nakon što joj je otkrio da je kupio upravo zvijezdu koja se nalazi točno iznad njih, Mirko je Andreu oborio s nogu i originalnim poklonom zaslužio dugo iščekivani poljubac.

Foto: Nova TV

„Isplatilo se čekati poljubac s Andreom. Poljubac je jako strastven. Rekao sam odmah da s Andreom ima iskre, a to se vidi u samom poljupcu“, zaključio je Mirko nakon strastvenog poljupca s Andreom. Iako je Mirko Andrei dao do znanja da je ona otpočetka bila njegova favoritkinja i da nema razloga da se brine o drugim curama, Andrea je htjela znati kako stvari stoje s njezinom sestrom blizankom, koja joj je trenutno jedina konkurentica u showu. „Ja nisam s njom osjetio povezanost koju osjećam s tobom, niti sa bilo kojom drugom curom u ovom showu“, odgovorio je Mirko koji je iza sebe ostavio fantaziju o dvije blizanke i, čini se, posvetio se samo jednoj od njih.

Hoće li se Mirko pridržavati svojih riječi ili će samozatajna sestra blizanka poremetiti planove Andrei, ne propustite doznati u sljedećoj emisiji showa 'Ženim sina?'.

