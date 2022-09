Maleni Archie i Lilibet još nisu dobili titule koje im pripadaju, iz palače poručuju: 'Radit ćemo na tome'

Američki novinar i jedan od autora knjige o Harryjevom i Meghaninom napuštanju Velike Britanije "Finding Freedom", Omid Scobie provjerio je jesu li svi članovi kraljevske obitelji dobili nove titule kako to treba biti prema pravilu te otkrio da ne vrijedi isti zakon za sve.

Naime, Scobie je otkrio da za princa Williama i Kate vrijedi pravilo te su promjenom titula postali princ i princeza od Walesa, a isto vrijedi i za njihovo troje djece koji su pomicanjem titula postali prinčevi i princeze.

S druge, pak, strane, za djecu princa Harryja i Meghan Markle vrijedi drugačije pravilo. Naime, nakon pomicanja reda nasljeđivanja vjerovalo se kako će maleni Archie i Lilibet dobiti titulu princa i princeze, no prema onom što je Scobie našao to se nije dogodilo.

Američki novinar u svojoj je objavi na Twitteru obznanio da je pronašao da za njih dvoje nema promjena. Na web stranici kraljevske obitelji, u ažuriranom redoslijedu nasljeđivanja, Archieja Mountbatten-Windsora i njegova sestru Lilibet oslovljava se kao i do sada, bez titula princa i princeze.

The Palace has updated the line of succession on their website to reflect William and Kate’s new titles.



As son of the King, Harry’s children have the right to become HRH Prince Archie and HRH Princess Lilibt. Right now, however, the two are listed with their original stylings. pic.twitter.com/sXjDkLpNz9