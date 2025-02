Pamela Anderson priznala da su je platili za dolazak na Trumpov rođendan, evo o kojem iznosu je riječ

Kanadsko-američka glumica, producentica i model, Pamela Anderson, poznata po ulozi u seriji "Baywatch", nedavno je tijekom gostovanja u kasnovečernjem showu Jimmyja Kimmela otkrila zanimljiv detalj iz svoje prošlosti - bila je plaćena da prisustvuje rođendanskoj zabavi Donalda Trumpa.

Tijekom razgovora o svojoj najnovijoj ulozi u filmu "The Last Showgirl", voditelj Jimmy Kimmel dotaknuo se glasina o njezinom plaćenom pojavljivanju na Trumpovoj zabavi. Anderson je potvrdila priču, objašnjavajući da se to dogodilo u periodu njezine karijere Playboyjeve zečice.

- Kao Playboyjeve zečice, dobivale smo 500 dolara dnevno za pojavljivanje na raznim događanjima, pa sam tako bila angažirana i za tu rođendansku zabavu - objasnila je Anderson. Kimmel je na to duhovito komentirao: - Kako je tužno što mora plaćati ljude da dođu na njegov rođendan - što je izazvalo smijeh publike.

Anderson je otkrila da se događaj odvijao 2005. godine, kada je Trump bio "s nekom ženom - ne znam s kojom", referirajući se na činjenicu da se te godine Trump oženio s Melanijom Knauss, sada Trump. O samom Trumpu je kratko komentirala da "nije bio ništa posebno."

Tijekom gostovanja, Anderson je prvenstveno promovirala svoj novi film "The Last Showgirl", u kojem glumi veteransku plesačicu u Las Vegasu pred mirovinom. Film je snimljen u samo 18 dana, a Anderson je otkrila da je do lokacije snimanja vozila iz British Columbije sa svojom asistenticom.

Unatoč tome što nije nominirana za Oscara, Anderson je nominirana za nagradu SAG (Screen Actors Guild) u kategoriji najbolje glavne ženske uloge. - Sretna sam zbog SAG nominacije, to je priznanje od kolega. To je stvarno cool - izjavila je za Elle magazin.

Tijekom gostovanja, Anderson je demonstrirala svoj novi, profinjeniji stil, pojavljujući se u elegantnoj crnoj Chanel kombinaciji koja je podsjećala na luksuznu pidžamu, uz crne cipele ukrašene biserima. O svojoj novoj estetici je rekla: "Želim biti malo dotjeranija, ali ne predotjerana."

Pamela Anderson nastavlja graditi svoju karijeru u novom smjeru, fokusirajući se na ozbiljnije glumačke uloge i stvarajući odmak od svog nekadašnjeg imidža. Njezina iskrenost o prošlim iskustvima, uključujući i ovo s Trumpove zabave, pokazuje kako se uspješno nosi s različitim fazama svoje karijere, zadržavajući pritom autentičnost i humor.

