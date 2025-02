Sandra Bagarić otkrila tajnu besprijekorne linije, nećete vjerovati koliko prođe u jednom danu

Naša operna diva Sandra Bagarić stari kao dobro vino, a svi komentiraju njezinu besprijekornu liniju. Već u nekoliko navrata Sandra je otkrila da svoj izgled duguje disciplini, meditaciji i redovitoj tjelovježbi, a sada je na društvenim mrežama s pratiteljima podjelila koliko kilometara prođe tokom jednog dana.

- Danas 13 kilometara - napisala je Bagarić u opisu objave na Instagramu duljinu prehodane dionice u prirodi i u komentarima izazvala pozitivne reakcije. - To je brzo hodanje ne volim trčanje, ali toliko brzo hodam da izgleda da trčim. Počinje skidanje zimskih zaliha. Preporuka je to za antistresnu terapiju s tisuću učinaka. Teško je krenuti, ali poslije postaneš ovisan o toj dnevnoj rutini. Ovisno od brzine hodanja je vrijeme, a meni uzme sat i pol. To je vrijeme samo za mene - objasnila je tajnu uspjeha pjevačica u razgovoru za Tportal.

Kako kaže, hodanje je u rutinu pretvorila prije pandemije koronavirusa. - Čudo kako se dobro osjećam nakon hodanja i dišem. Adrenalin je na visini, sve mogu, razbistrim misli. Podrazumijevamo da vidimo, osjećamo čujemo. Pokret je čudo, bilo koja vrsta aktivnosti. Bitno je pronaći neku svoju. Doma dok kuham, plešem. Slobodnim stilom. E to moram objaviti - zaključila je Bagarić.

Podsjetimo, krajem prošle godine Sandra je sa suprugom glazbenikom Darkom Domitrovićem otputovala na daleku Floridu. Na društvenoj mreži Instagram redovito je objavljivala i svoje doživljaje, a onda je pak podijelila i fotografiju s pješčane plaže na kojoj je pozirala u kupaćem kostimu. Ogrnula se prozirnom maramom, a da prošeta plićakom nije je spriječio ni malo jači vjetar. ''Prirodno zgodna žena'', ''Prelijepa'', ''Kakva žena'', pisali su joj pratitelji u komentarima.

Inače, operna pjevačica i glumica pohvalila se kako boravi na Floridi sa suprugom, a ono što je privuklo veliku pažnju jest njezin posjet Nacionalnom parku Everglades, gdje su ona i suprug uživali u prirodnim ljepotama. Sandra je objavila nekoliko fotografija na kojima pozira s malim aligatorom kojem su čeljusti prekrivene trakom. Ova scena izazvala je nezadovoljstvo dijela njezinih pratitelja, koji su odmah izrazili svoje mišljenje u komentarima ispod objave.

"Ovo nije okej, meni bi bilo neugodno naslikavati se s divljom životinjom koja je očito zlostavljana. Nije prirodno ni normalno aligatoru zalijepiti trake oko čeljusti. Žalosno, ali ljudi su takvi, ne razmišljaju previše", poručio joj je jedan pratitelj. Sandra je nedavno za IN magazin progovorila o tome što misli o estetskim korekcijama i svom mladolikom izgledu. "Pobijam sve pomodne hirove da moraš biti botoxiran, da moraš biti mršav, da moraš biti sve... Moraš samo biti veseo, moraš imati osmijeh, moraš samo ljubiti i slavit svaki dan i veselit se i prema tome ne odričem se ničega i zaista živim i uživam u životu", istaknula je to kao lekciju broj jedan, a potom dodala i da nije pristaša korekcija.

Osim toga, krajem listopada uputila se na more, točnije u Crikvenicu gdje je pokazala kako vježba. Glumica i pjevačica tako je predvečerje provela pored mora vježbajući na orbitreku, dok je ležaljku prilagodila za rađenje trbušnjaka. Svoju dnevnu rutinu Bagarić je snimila za Instagram te se za vrijeme izvođenja vježbi osmjehivala kameri. U opis objave stavila je more i sunce koje polako zalazi, a jedna pratiteljica primijetila je da se Sandra nalazi u Crikvenici.

