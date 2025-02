Kraljica dance scene 90-ih bila je prisiljena napustiti Hrvatsku, bankrotirala je nekoliko puta

Dance zvijezda devedesetih, Marinela Jantoš, poznatija pod umjetničkim imenom Ella, svojim hitom 'Iza ponoći' urezala se u živote generacija ljudi koji su se onovremeno okupljali po klubovima i proslavama, uživajući u domaćoj glazbi. Iako jedna od najvećih zvijezda devedesetih i autorica pjesme koju i dandanas pjevaju, Elli profesionalni uspjesi i glazbena karijera nisu osigurali egzistenciju.

- Ma gdje me život mazio. Nije me mazio, ali kako bih rekla, ja u biti za drugačije ne znam pa je onda to meni nekako normalno - kazala je Jantoš u najnovijem razgovoru za emisiju Zdravlje na kvadrat. Naime, Ella je prošle godine ispričala kako se bila primorana preseliti u Englesku, trbuhom za kruhom, budući da je dosad u životu dva ili tri puta bankrotirala. Sada je podijelila detalje priče nakon što je doživjela svoj prvi bankrot:

- Ja čitam oglasnik, još se to čitalo. Tražim posao, a ne znam što bih radila jer pjevam od 15-te godine. I vidim oglas rad s konjima. Zovem ja i pita on mene - odakle ste vi? Ja rekoh iz Slavonije. Pita on - jeste li vi to radili? Ja kažem nisam, ali vidjela sam štalu, konje, znam što je pokupiti drek i to. Išla ja raditi i kod prabake moje do devete godine. Uglavnom, kaže on meni - možete doći volontirati, ne mogu vas odmah zaposliti - započela je Marinela pa nastavila:

- Dođem u Zagreb volontirati gdje su djeca s posebnim potrebama, i pazi treći dan me konj ugrize. Pada kiša i mi se vraćamo. I bio je jedan ogroman konj. To nije konj kao što vidiš na televiziji, konj je velik do stropa. I sad ostavila ja sedlo, vraćam se i njemu kažem ljepoto. I je**** led. Ja sam se valjda trznula njemu u facu, i kako sam se ja trznula ljepoto tako je on mene ćapio i bilo je bome ozbiljno. I konj je išao na pregled - prisjetila se Jantoš.

Ella je podijelila i iskustvo iz majčinstva: - E, to je bio show program. Kad se rodila ja sam rekla propjevat ću kad naraste. Skoro da je tako i bilo. Svaka čast svim mamama. Ili se možda netko puno da, ili se ne daje, ali teško je - ispričala je o svojoj kćeri Rozi Etel koju smo imali prilike gledati u 'Superstaru.

Kako kaže, danas pazi na prehranu i vježba, a kroz godine je spoznala kako sebe sačuvati: - Jesam, ili možda je bolje reći na dobrom sam putu. Ipak moram priznati kako imam strelovite napadaje bijesa i onda psujem. Premda je to nešto loše mislim kako oslobađa jako puno energije koja bi ostala u tebi. Psovka je kao da si nekog bubnuo, uzeo jastuk i tresnuo ga. Valjalo bi porazgovarati sa psiholozima o tome - zaključila je Marinela.

