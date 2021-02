Snježana Mehun zaručila se na Maldivima: Njezino srce ukrao je austrijski biznismen

Ljubav je u zraku, a pogotovo na Maldivima gdje ovih dana ljubav između dizajnerice i poduzetnice Snježane Mehun i austrijskog biznismena Franza Schillingera cvate. Kako Večernji doznaje, par je danas okrunio vezu zarukama, a čestitkama budućem vjenčanom paru pridružuje se i naša redakcija.

Prošle nam je godine otkrila kako je došlo do sudbonosnog poznanstva.

– Upoznali smo se preko zajedničkog poslovnog partnera. Iako svi samci traže partnere po barovima i klubovima, na kraju je mala vjerojatnost da na takvom mjestu upoznate kvalitetnu osobu – prisjetila se Mehun koja smatra da se kroz posao može bolje upoznati osobu i razviti dobar odnos.

– Kasnije mi je priznao da je odmah razvio strategiju kako da me” upeca” – iskrena je bila dizajnerica i pomalo iznenađena. – Uopće nisam to tako doživjela. Prva reakcija je bila tipično muška – oduševljenje, komplimentiranje, ali onda je jednostavno stao s time i ponašao se čak sedam mjeseci skroz poslovno. Bili smo poslovni partneri i prijatelji sedam mjeseci prije nego što smo započeli vezu, bio je posve drugačiji – rekla nam je Snježana i dodaje da su njezini prijatelji za njega od početka govorili da je pravi gospodin – dodaje čašu, izmiče stolac…

Pripisali su to sredini iz koje on dolazi, a ona smatra da je stvar u nečem drugom.

– Realno, to radi i moj sin i stvar je odgoja – objasnila je tada, a dodaje i kako se njezin sin Dino odlično slaže s Franzom.

– Od početka me podržavao u svemu što radim, isticao i bio ponosan pred svima, svojim poslovnim partnerima, obitelji, objavljivao na svojim društvenim mrežama moje slike potpuno nesebično i ponosno. To me oduševilo. Nije imao potrebu natjecati se sa mnom ni minorizirati me kao osobu koja radi i stvara, a s time sam se, nažalost, sretala u životu, kao i mnoge druge žene – rekla nam je Mehun.