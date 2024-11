Ovo su djeca Donalda Trumpa: Sinovi vode posao, mezimica se posvetila obitelji, a jedna kćer objavila je i pjesmu

Predsjednički izbori u Americi glavna su tema diljem svijeta, a o kandidatima se zna jako puno toga. Bivši predsjednik i trenutni predsjednički kandidat Donald Trump (78) ima vrlo zanimljiv privatni život koji redovito puni medijske stupce. Naime, svima je dobro poznato da 45. američki predsjednik iza sebe ima burnu ljubavnu povijest koja uključuje tri braka. Trump je sudbonosno 'da' izrekao nekoliko puta, a prvo je to učinio poduzetnici Ivani Trump 1977. godine. Njihov brak trajao je 23 godine, a zajedno su dobili troje djece: sinove Donalda Jr. i Erica te kćer Ivanku.

Donald Jr. na svijet im je stigao koncem 1977. godine, a dvojica Donalda jako su vezana. Sin je uključen i u očeve političke kampanje, no često je i središte kontroverzi zbog svojih nespretnih izjava. Donald Jr. ocu pomaže i u radu u njihovom poslovnom carstvu, a otac je petero djece. Naime, sa suprugom Vanessom, s kojom je u braku bio od 2005. do 2018. godine dobio je: Kai Madison, Donalda Johna III, Tristana Milosa, Spencera Fredericka i Chloe Sophiju. Nakon razvoda Donald Jr. započeo je vezu s Kimberly Guilfoyle koja je dugogodišnja prijateljica obitelji. Njih dvoje su se navodno zaručili 31. prosinca 2020., iako su vijesti o zarukama objavljene tek u siječnju 2022. godine.

Osim privatnog i poslovnog života, Donald Jr. ističe se i pomalo neuobičajenim hobijem za današnje vrijeme. Naime, sin 45. američkog predsjednika pasionirani je lovac, a kontroverze su bile i oko ove teme.

Ivana i Donald nakon sina dobili su kćer. Radi se o Ivanki koja se rodila 1981. godine te slovi kao očeva mezimica. Naime, Ivanka je dobro poznata javnosti i to zbog svoje funkcije državne savjetnice tijekom mandata svog oca. Donald je u njoj vidio svoju političku nasljednicu, no Ivanki se nije svidio taj put. Nakon mandata povukla se iz politike i posvetila privatnom životu. Sa suprugom Jaredom Kushnerom u braku je od 2009. godine te zajedno imaju troje djece: Arabellu Rose, Josepha Fredericka i Theodora Jamesa.

Inače, Ivanka je u javnosti predstavljala kao odvjetnica za ženska prava, a osim toga je i poduzetnica i te vlasnica modne linije, te je bila uključena i u obiteljski biznis, Trump Organization. Zanimljivo je i da je poznata je po svojoj ulozi u reality showu 'The Apprentice', kojeg je vodio njezin otac, a nakon udaje odlučila je promijeniti vjeru i postala židovka.

Ivana Trump, koja je preminula 2022. godine, tijekom braka s Donaldom rodila je još jednog sina. Eric Trump na svijet je došao 1984. godine, a od malih nogu otac ga je pripremao za preuzimanje njegovog poslovnog carstva. Osim toga, aktivan je bio i u očevoj kampanji, no njegovo se pojavljivanje u javnosti u zadnje vrijeme smanjilo.

Eric je pohađao Trinity School u New Yorku, a potom je stekao diplomu iz financija i menadžmenta na Sveučilištu Georgetown. Nakon diplomiranja, pridružio se obiteljskom poslu, Trump Organization, gdje je radio na različitim projektima, posebice u razvoju nekretnina. Kao izvršni potpredsjednik, Eric je nadgledao širenje poslovnih aktivnosti, uključujući izgradnju i upravljanje golf terenima i drugim nekretninama.

Osnovao je i Eric Trump Foundation, organizaciju koja je prikupljala sredstva za St. Jude Children's Research Hospital, instituciju koja se bavi liječenjem i istraživanjem dječjih bolesti. Fondacija je prikupila milijune dolara, iako je bila predmet kontroverzi i istraga zbog načina na koji su se sredstva koristila. Što se njegovog privatnog života tiče, od 2014. godine u braku je s Larom Trump, televizijskom producenticom, voditeljicom i komunikacijskom stručnjakinjom s kojom ima dvoje djece: Erica Lukea i Caroline Dorothy.

Drugi brak 45. američki predsjednik imao je s glumicom Marlom Maple, a trajao je od 1993. godine do 1999. Zajedno su dobili kćer Tiffany 1993. godine. Za razliku od svoje polubraće i polusestre, odrasla je daleko od očiju javnosti te stekla diplomu iz sociologije na Sveučilištu Pennsylvania. Nakon toga, pohađala je pravni fakultet na Georgetown University, gdje je diplomirala 2020. godine.

Tiffany je javnosti postala zanimljiva tijekom predsjedničkih kampanja svog oca 2016. i 2020. godine, gdje je povremeno sudjelovala na javnim događajima i u kampanjama. Iako manje politički aktivna od svoje starije braće i sestara, povremeno je izražavala podršku svom ocu na društvenim mrežama. U jednom trenutku, pokušala je izgraditi karijeru u glazbi, izdavši singl 'Like a Bird' 2011. godine. Iako pjesma nije postigla značajan uspjeh, pokazala je njenu strast prema umjetnosti i zabavi. U studenom 2022. udala se za poduzetnika Michaela Boulosa.

Posljednja Trumpova ljubav jest Melanija s kojom je u braku od 2005. godine, a zajedno imaju sina Barrona koji je rođen 2006. godine te je ispisao povijest time što je postao prvo dijete koje je živjelo u Bijeloj kući od vremena Kennedyjeve administracije. U raskošnoj rezidenciji imao je cijeli kat samo za sebe. Za vrijeme Trumpove predsjedničke kampanje i mandata, Barron je uglavnom bio zaštićen od očiju javnosti, s obzirom na njegovu mladost i potrebu za normalnim djetinjstvom. Mediji su ga povremeno fotografirali, ali njegovi roditelji su nastojali minimizirati njegovu izloženost javnosti.

Zbog iznimne visine koja ga prati od djetinjstva u obitelji je dobio nadimak 'Little Donald'. Nedavno je privukao pozornost svojim velikim uspjehom - proslavom mature na Akademiji Oxbridge. O svom najmlađem sinu Donald je nedavno govorio te svojom izjavom mnoge iznenadio. Barron je ove jeseni krenuo na fakultet. Najmlađi Trumpov sin pohađa Stern School of Business, jednu od najboljih poslovnih škola u zemlji, a upisao je NYU, sveučilište u New Yorku. Strani mediji pisali su kako je Barron na prva predavanja dolazio okružen zaštitarima. Iako su Donald i Melania čuvali privatnost svog sina dok je bio maloljetan, čini se da su to odlučili promijeniti.

Naime, bivši američki predsjednik u podcastu PBD progovorio je o njegovom ljubavnom statusu. "Nisam siguran da je u toj fazi života. Mislim da još nije imao djevojku", kazao je Donald koji je ponosan na sina, te ga je pohvalio rekavši da je vrlo pametan, dobar dečko i odličan učenik. Trump je rekao kako Barron živo sam u penthouseu u New Yorku, te da je to bila njegova odluka, ali i da voli predavanja i profesore na fakultetu.

