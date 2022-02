Ovo se ne viđa često! Dean na kraju odustao od odgovaranja i pomogao natjecateljima: 'Što mi rade..'

Večerašnja Potjera prošla je odlično za dvoje natjecatelja - Maju i Dragana koji su kući otišli bogatiji za 105.000kn. Dvije minute u završnoj potjeri lovca Deana Kotige nisu prošle kako je planirao, a Maja i Dragan na gotovo svaku njegovu pogrešku uspjeli su ga vratiti korak unatrag. A startali su s 12 koraka prednosti.

Foto: Screenshot HRT

Prvo pitanje koje Dean nije znao glasilo je: "Koji je od 12 apostola jedini skončao prije Kristova uskrsnuća prema Matejevu evanđelju?". Dean je odgovorio Petar, no Dragan je pogodio da je riječ o Judi Iškariotskom i vratio lovca korak unatrag.

Iduća tri dobro je odgovorio, no već četvrto mu je opet zadalo probleme.

"Koja je država domovina odbojke?", glasilo je pitanje, a Dean je pokušao s Kanadom. Maja se sjetila dobre taktike da ostanu blizu njegovog odgovora pa su pokušali s SAD-om, što je ispalo točno, a za to ih je pohvalio i voditelj Joško Lokas.

"Mudri ste Majo, jako ste mudri", kazao je Lokas.

"S kojeg kontinenta potječe badem, biljka iz porodice ruža?", pitanje je koje ponovno Dean nije znao. Odgovorio je Kina, a istom taktikom kao i prije, natjecatelji su pokušali s Azijom, što se ispostavilo točno. Tu je Dean već bio na 53. sekundi, a samo na 4. koraku od 12. Ni iduće pitanje nije znao, a glasilo je: "Čija je armija za opsade Lenjingrada u 2. svjetskom ratu u suradnji s njemačkom vojskom napala grad sa sjevera?". Dragan je znao da je riječ o Finskoj.

Foto: Screenshot HRT

Sa samo 17 sekundi do kraja uspio je doći do 7. koraka, no osmo ponovno nije znao, a riječ je bila o satelitu Sputnjiku 1, točnije broju njegovih antena. Dean je pokušao s brojem 3, Dragan s 1, no nijedno nije bilo točno. Naime, Sputnjik je imao 4 antene.

"Koje ime povezuje glazbenika Sfecija i kazališnog redatelja Magellija?", pitanje je koje je Dean znao, no budući da je vidio da mu je ostalo još samo 10-ak sekundi do kraja, a tek je na 7. koraku, odlučio se našaliti, odugovlačio je par sekundi pa je odgovorio malo iskrivljeni točan odgovor. Naime, odgovor je Paolo, a Dean je namjerno, zbog Majine dobre taktike odgovaranja i praćenja što Dean govori, odgovorio: Saolo. Naravno, natjecatelji su prepoznali i odgovorili točno, a time vratili Deana na 6. korak.

Dean se odmah našalio i komentirao: "Evo ih opet, jeste vidjeli? Što mi rade...".

Iako je vrijeme isteklo prije zadnjeg odgovora, Dean je krivo odgovorio na posljednje pitanje. Naime, pitanje je bilo vezano za jednu europsku državu, članicu EU te njezinu podjelu na 16 vojvodstava. Dean je odgovorio prvo Francuska pa kad je čuo pitanje do kraja, kazao je : Moljska. Dakako, bila je riječ o Poljskoj.

Natjecatelji su se zahvalili Deanu na pomoći u završnoj, a Dean im je kazao da su bili bolji te zasluženo pobijedili.

