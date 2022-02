Hus o budućnosti Parnog valjka: 'Bolje se časno povući nego rasprodati ono što si radio godinama'

Husein Hasanefendić Hus za TOP RADIO progovorio je o budućnosti Parnog valjka i otkrio je da iz regije stižu pritisci da održe još koncerata u spomen na Akija Rahimovskog.

'Rađe prestati, nestati, da bend ne postoji nego se urušiti iz nekog očajničkog pokušaja, to nam ne treba. Ostatak benda je još uvijek u godinama da mogu raditi i druge stvari, mislim da će svi vrlo brzo biti obasuti ponudama. Ja ne moram raditi, meni je dovoljno ovo što sam napravio, a znam da ću pisati pjesme. Bolje se časno povući nego rasprodati ono što si radio godinama, ali želja postoji unutar benda da se velike stvari rade i dalje, a sad što će biti – ne znam zapravo…', rekao je Husein Hasanefendić Hus Barbari Kolar o budućnosti benda, a odgovorio je i na pitanje slušateljice koju je zanimalo koliko će koncerata biti održano u spomen na Akija.

'Ne, nećemo to pretvoriti u turneju i komercijalizirati. Imamo ozbiljne pritiske iz regije, mi smo bend koji vuče korijene iz bivše nam države. Skoplje traži, Beograd traži, Ljubljana traži koncert. Nismo još ništa odlučili, vjerojatno ćemo po regiji napraviti te neke… Pokušavam zamisliti sliku, pa što ima ljepše nego taj masovni opraštaj. Ali ne bi sad putovali okolo, turneju radili i to. Možda ako opstanemo kao bend, jer imamo želju svirati, nama je to dio života, ali kako će to izgledati i hoće li to biti, ja to sada ne znam osim da želimo.'

Što god odlučili, stvari više nikad neće biti iste.

'Ne može biti isto, to je prokletstvo prejake osobnosti. Akija je nemoguće zamijeniti. Nećemo mi tražiti novog Akija, ako će bend odlučiti da imamo što za reći, ako procijenimo da to možemo, to će biti sigurno nešto drugačije, ali sigurno ništa ispod nivoa koji smo postavili', poručio je Hus tijekom gostovanja na TOP RADIJU.

Zasad se zna da će bend odati počast svom prerano preminulom prijatelju i kolegi koncertom u Areni Zagreb koji će se održati 26. ožujka.

'Ne znam što nas čeka na tom koncertu… Znam njegova razmišljanja i bend ga poznaje bolje nego itko, Aki bi feštao. On je čitav život feštao. To je isto nešto što mi prolazi kroz glavu, je li moglo drugačije. Mi smo njega pokušali disciplinirati, držati pod kontrolom, ali on je jednostavno bio takav karakter – idemo dok ide. Ne bih volio da bude tuga na koncertu nego baš veselje, da proslavimo sve što je ostalo.'

Na tom koncertu, kako je rekao, dio će bend iznijeti sam, a dio gosti. Zasad su poznata dva imena – Gibonni i Bajaga, a Hus je otkrio tek da ima još nekih velikih imena: 'Reprezentativna je lista prijatelja koji će nam doći pomoći taj koncert odraditi na pravi način'.

'Je li imaš neki dio svoje emocije koju nisi dao Akiju, a sad ti je žao zbog toga?', upitala ga je Barbara Kolar.

'Ne znam je li ispravno shvaćao sve emocije. Vrlo često sam se ljutio, jer on nije imao taj neki racionalni moment ili nije želio razmišljati o tome. Ja sam mu stalno pokušavao objasniti da se mora štedjeti, baš je puno svađa oko toga bilo i sad mi je užasno krivo. S Barbarom sam razgovarao kad sam došao tamo i rekao sam - Znaš da su uvijek te svađe bile za njegove dobro. Ona je to razumjela i u puno rasprava mi držala stranu. Kaže – Znao je on to. Tako da mi je umirena savjest', kazao je Hus.

