GOLEMO OLAKŠANJE

Ovo nitko nije očekivao! Otkriveno nakon 25 godina: Evo što se dogodilo s novcem koji je osvojila prva britanska 'Milijunašica'

Foto: Youtube Screenshot
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
16.11.2025.
u 20:15

Keppel je u to vrijeme bila razdvojena od supruga Neila, a prije nego što je uopće došla u studio, potrošila je oko 100 funti na pozive kako bi osigurala mjesto među natjecateljima

Judith Keppel (83), prva osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu koja je ikada osvojila milijun funti u popularnom kvizu 'Tko želi biti milijunaš?', otkrila je kako je upravljala svojom povijesnom nagradom — i gotovo je sve još uvijek netaknuto. Keppel je 20. studenog 2000. postala pobjednica nakon što je točno odgovorila na pitanje da je Eleonora Akvitanska bila udana za kralja Henrika II. Povodom 25. obljetnice tog nastupa, otkrila je da milijun funti nije potrošila, već ga je u cijelosti uložila.

„Smatrala sam da taj novac treba biti investiran i donositi prihod“, rekla je za The Times. Ipak, dio nagrade iskoristila je kako bi kćer Rosie odvela na putovanje u Indiju gdje su promatrale tigrove, a donirala je i džip jednoj udruzi za zaštitu divljih životinja. Sve ostalo povjerila je financijskom menadžeru koji je uložio novac u dionice i fondove, što joj godinama donosi stabilan prihod od dividendi i kamata.

Keppel je u to vrijeme bila razdvojena od supruga Neila, a prije nego što je uopće došla u studio, potrošila je oko 100 funti na pozive kako bi osigurala mjesto među natjecateljima. „Ciljala sam jedan dan i okretala broj iznova i iznova“, prisjetila se. „Telekom me nazvao i pitao shvaćam li koliko mi raste račun.“

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove
1/56

Sreća joj je, kaže, pomogla i kod završnog pitanja — samo dva mjeseca ranije posjetila je opatijsku crkvu u Francuskoj gdje je vidjela grobnice Eleonore i Henrika II. „Bilo je gotovo sablasno“, rekla je. Osvojeni novac, priznaje, u potpunosti joj je promijenio život. „Nisam bila potpuno bez novca, ali brinula sam se o financijama. Osjetila sam golemo olakšanje. Da sam bila mlađa, možda bih kupila Lamborghini, ali ovako sam ga doživjela kao savršen mirovinski fond.“

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!
1/21

Zanimljivo, Keppel je daleka rođakinja kraljice Camille, a i dalje je jedina žena u Velikoj Britaniji koja je osvojila milijunsku nagradu u tom kvizu. U emisiju se vratila 2003. na posebnom izdanju za prijašnje pobjednike te je, uz pomoć nogometne legende Davida Seamana, osvojila 32.000 funti za humanitarne svrhe.

Kupnja