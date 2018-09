Ovo mi je prvi izlet na 24Kitchen i moram se dokazati, ne razmišljam o slavi

Velika je vijest da je jedan hrvatski kuhar dobio emisiju na jednom od vodećih kulinarskih kanala, Foxovu 24kitchen. David Skoko: stari gušti, nova kužina, ime je emisije koju će voditi naš poznati kuhar, chef “Bateline”, jednog od naših najpoznatijih i najpopularnijih restorana, u Banjolama kod Pule.

Doista, David Skoko talentirani je kuhar s osobnošću koja apsolutno paše televizijskom ekranu, što ga je i dovelo među ponajbolje hrvatske kuhare. 24kitchen najavljuje da će Skoko predstaviti jednostavna, tradicionalna jela koja je začinio svojom kreativnošću. U svakoj epizodi pratit ćemo pripremu jednog cjelovitog obroka koji uključuje predjelo, glavno jelo i desert inspiriran okusima iz njegova djetinjstva. Jela će se uglavnom temeljiti na jednostavnim i lako dostupnim namirnicama koje chef Skoko iznimno poštuje i čiju nutritivnu vrijednost ističe.

Kako pripremiti rajčice punjene skutom, kaparima i slanim inćunima, salatu od gambera s lukom i celerom ili pak predivne deserte kao što su fritule s prošekom, skuta s karameliziranim smokvama i još mnogo novih okusa i doživljaja hrane, David će podijeliti s gledateljima kanala 24kitchen. Podsjetimo, David Skoko bio je jedan od hrvatskih kuhara koji je ugostio i zadivio jednog Anthonyja Bourdaina kada je bio u posjetu našoj zemlji.

Inače, Skoko je rođen u obitelji s četiri generacije ribara, a “Batelinu” pokrenuo je njegov otac kao mali obiteljski restoran.

Zbog Davidove kreativnosti koja je uzela maha nakon što je svladao sve što se ima znati o pripremi klasične hrane, “Batelina” je 2014. godine ponijela titulu najboljeg hrvatskog restorana. Nije to, dakako, bila i jedina nagrada, Skoko je ne jednom surađivao sa svjetski poznatim kuharima. Studeni nije daleko, uskoro ćete moći uživati u majstorijama Davida Skoke i na malim ekranima.

Kako se dogodilo da ste dobili emisiju na 24Kitchen, je li to bila audicija ili neka vrsta izravnog dogovora?

Fox TV Hrvatska već nekoliko godina lobira da dobije mogućnost predstavljanja nekog hrvatskog chefa na 24Kitchen, a sada su, nakon dvije godine nastojanja, i uspjeli da se producira jedna takva emisija. Oni su sa mnom kontaktirali i ja sam, naravno, odmah pristao, ne pitajući previše za uvjete. To je velika čast.

Na kanalu nastupaju neke od najvećih svjetskih kulinarskih zvijezda poput Gordona Ramsaya ili Jamieja Olivera, kod vas je u restoranu bio i Anthony Bourdain. Čemu spomenuti kuhari duguju tako veliku popularnost?

Većina popularnih kuhara s televizije jako je karizmatična, jako televizična, znaju se ponašati pred kamerama i imaju neki minuli rad iza sebe kojim su stekli reputaciju. Jamie Oliver je prvi kuhar u svijetu koji je stekao veliku popularnost prije nego što je počeo kuhati pred TV kamerama. Svi ostali kuhari su stare “iskusnjare” i zaslužili su to svojim radom.

Koja vam je kulinarska emisija najbolja, gledate li ih uopće redovito?

Nažalost, ne stignem gledati kulinarske emisije onoliko koliko bih želio jer jako puno radim, tako da možda i nemam neku najdražu. Ono što je radio Anthony Bourdain ne bih ni smatrao kulinarskom emisijom, to su bile putopisne emisije koje se osvrću na gastronomiju, ali i na društveno-političku situaciju u zemljama i mjestima koja je obilazio. Obožavam Gordona Ramsaya i sve njegove emisije, recimo Tips & Tricks mi je odlična.

Foto: 24Kitchen

Što ćete kuhati u svojoj emisiji. Čitamo da će to biti domaća jela na neke nove načine, no možda se dogodi i neko iznenađenje?

U stvari smo dobili zadatak što tamo treba kuhati i kako to treba izgledati. Hrana treba biti domaća, jednostavna, lako ponovljiva, šarena, zabavna. Jednim ću dijelom prikazivati i moj malo drukčiji pristup toj hrani, neka jela uopće neću mijenjati nego ću ih pripremati kao što ih je pripremala moja majka. Ovo je prvi moj izlet na 24Kitchen tako da se tek moram dokazati da bih dobio mogućnost da radim ono što zaista želim.

Što čini dobrog i u javnosti popularnog kuhara, čini se da nije posrijedi samo umijeće kuhanja?

Dobar je kuhar čovjek koji dobro kuha, dobro priprema hranu, koji servira ukusna jela. Dobar šef kuhinje je nešto više, to je dobar kuhar koji zna dobro pripremiti hranu ali i organizirati kuhinju i uslugu u nekom dobrom velikom restoranu. Televizijski kuhar mora biti i još nešto više, mora biti komunikativan, zabavan, otvoren, nasmiješen, mora znati slušati, držati se pravila...

Mislite li da inflacija kulinarskih emisija šteti ili koristi hrvatskom kulinarstvu, iako su sve prilično gledane?

Sve emisije koje populariziraju kuhanje koriste struci jer se sve više mladih ljudi javlja u tu struku. S jedne strane one pružaju jednu sliku koja je jako zanimljiva i nudi puno kreativnosti i slobode rada. S druge strane, one stvaraju idealističku sliku kuharskog života i posla u kojoj mnogi ne razumiju koliko je to težak i mukotrpan zanat koji morate doista iskreno voljeti i željeti ga raditi da biste to uopće mogli.

Sasvim je moguće da vas nakon emisije na 24Kitchen zadesi i svjetska slava, nakon čega su mnogi doživjeli preveliki pritisak?

Nemam prevelika očekivanja, ne razmišljam o svjetskoj slavi. Na kraju krajeva, budimo svjesni toga odakle dolazimo, koje je naše govorno područje. Moj engleski nije toliko dobar da bih mogao osvajati svjetsko tržište. A na njemu je sada velika inflacija vrlo kvalitetnih kuhara koji su zauzeli svoje pozicije i koji će još dugo vremena na njima ostati. Mislim da će moj izlet na 24Kitchen održati i zadržati moj napredak u regiji. Bude li potrebe za nekom većom i moćnijom vanjskom produkcijom, procijenit ću takvu priliku ako do nje uopće dođe.

Tko je najbolji kuhar kojega ste dosad susreli, koji vam je skuhao najbolje jelo?

Posljednje jelo koje me oduševilo je jelo koje je skuhao Dino Galvagno, doslovno me njime izuo iz cipela. A općenito mislim da je najbolje jelo koje mi je netko skuhao bilo jelo Luke Košira iz “Brunarice Grič”.

Kada vas netko to pita, što mu preporučite u vlastitu restoranu? Anthony Bourdain bio je oduševljen jetrom morskog psa!

U našem restoranu jelovnik je poprilično promjenljiv, stalno se mijenja u odnosu na mogućnost dobave namirnica koje trebamo, nije fiksan, ima fiksni redoslijed i određene tehnike koje koristimo, ali onda u tome radimo varijacije. Preporučujem mu da se prepusti našem stručnom osoblju da ga provede kroz naš meni.

Što je kuhanje zapravo, vještina ili životna filozofija?

Kuhanje je jedan lijepi zanat koji se može smatrati životnom filozofijom. Profesionalno kuhanje je ozbiljan posao podložan kritikama koje su i vrlo brze. Mi na tanjuru stvaramo vrijednosti koje nisu trajne, ali osjećaji u odnosu na taj tanjur jesu trajni.

Bili ste vrlo kritični prema našoj gastronomskoj tradiciji, s čime se teško ne složiti. Jesmo li u međuvremenu napredovali?

Hrvatska je mlada zemlja, realno, ona prava hrvatska tradicija tek se počela stvarati. Tradicionalna jela koja se pripremaju u Hrvatskoj, to je neka druga stvar, to su jela pod utjecajem svih onih naroda koji su ovuda prošli, svih slavenskih, ugarskih, austrijskih, francuskih, venecijanskih..., i koja su utjecala na nas. Nemojmo se zavaravati, tradicionalna kuhinja je jako bitna, i na njoj uopće i postoji naša gastronomija i ona bi trebala biti osnova, ali samo ako je realizirana na pravi način, tradicionalni, temeljena na lokalnim namirnicama.

Foto: 24Kitchen

Može li se ikada prestati kuhati, mislite li da se kuhar može umoriti od svojeg posla?

Ako hoćete biti gladni, možete prestati kuhati! I kuhari se, kao i svi drugi, umore od svojeg posla, profesionalno kuhanje je naporan posao koji vam oduzima jako puno vremena i energije, često ste odsutni od kuće i kad svi drugi slave i gozbuju za vašim stolom – vi radite. To nakon nekog duljeg vremena može i dosaditi. Kuhanje kao kuhanje, kad nije strogo vezano uz profesionalno kuhanje, zapravo je strast. I rijetko koji kuhar zaljubljenik u samo pripremanje hrane odustane od toga.