Nisam tip domaćice, konstruktivnije mi je potrošiti vrijeme radeći nego peglajući

Na početku karijere za Maju Šuput mnogi su koristili pridjeve poput vesela i vrckava, danas će svi koji je poznaju prvo reći da je radoholičar i profesionalac u svom poslu te je ni bolest ne može spriječiti da odradi obećani intervju.

Iza nje je naporna ljetna turneja od 40 koncerata pa ne čudi što je organizam reagirao iscrpljujućom virozom, a da se Maja brzo oporavi, pobrinuo se i njen zaručnik Nenad Tatarinov koji joj je nosio juhe i brinuo se da joj ništa ne nedostaje. Hoće li par uskoro pred oltar i kako se slažu otkako su postali i poslovni partneri, pitali smo pjevačicu koja je u subotu napunila 39 godine, no i dalje ima energiju djevojčice!

Neobično je čuti da ste bolesni?

To je neobična situacija i sada mi dolaze poruke u stilu: “Isuse, i ti si samo čovjek, nemoj se ljutiti, ali drago mi je što nisi robot kad je i tebe pokosilo.” Ovo je posljedica napornog tempa ljetne turneje i po tri koncerta svaki vikend, nakon čega se potpuno mokra još sat vremena potpisujem ljudima... jednostavno je moralo eksplodirati.

Kako se rješavaju takve situacije prije nastupa?

Dobro je što se iz publike ne vidi koliko je pjevač svjež u licu jer smo mi na pozornici udaljeniji. Međutim, energetski i vokalno moraš biti na visini zadatka. Mene obično spase vitaminske injekcije, ovo sam ljeto i dva puta bila na infuziji. Ne pijem ništa hladno, ne jedem sladoled, ne pijem gazirano, imam neke stvari za koje znam da loše utječu na glas. Taj dan kad pjevam i bolesna sam malo više šutim, odnosno ne meljem 24 sata, pijem malo meda i čaja, postoje ti narodni lijekovi.

Nedavno ste predstavili brend Majushka koji ste osmislili sa zaručnikom, čija je ideja i kako je nastao taj koncept?

Ideja je ključno i jedino moja. Išla sam jednoj prekrasnoj curici u goste, a ona voli pjevati. Htjela sam joj zato kupiti mikrofon, ali ponuda mikrofona koje sam našla u trgovini s dječjim igračkama bila je poražavajuća. Kupila sam najveći koji je bio i ona je bila presretna. Vozeći se kući, nazvala sam Nenada i rekla da moram imati svoj mikrofon, i to za svako dijete jer mene djeca zbilja obožavaju. On je odmah rekao da je ideja super i onda je krenula cijela priča o brendu i okupljanju ekipe. Došli smo do toga da otvorimo cijeli web-shop koji ćemo polako puniti ostalim stvarima. Trenutačno su u ponudi, osim mikrofona, šilterice s natpisima iz mojih pjesama, majice, rokovnici, a u pripremi su i nove stvari. Oduševilo me što je, kad smo prvi dan izašli s web-shopom, stranica pala zbog previše ulaza. Mikrofon je custom made, kad se mikrofon upali, ja kažem: “Voli te tvoja Maja”, pošaljem pusu, kutija u kojoj mikrofon dolazi je ogromna i zlatne boje s mojim porukama i autogramom.

U ovom poslovno-ljubavnom odnosu postoji li podjela poslova, je li netko šef?

Brendiranje, ideju i PR odradila sam ja, a Nenad je zadužen za sve ono što ja nikad ne bi mogla biti. On je moju ideju proveo u djelo, pobrinuo se za operativni sustav, narudžbe, sastavljanje ekipe koja radi na tome, ekonomska pitanja je pokrio, ipak je to prodaja i nije zezancija. Ja sam preuzela kreativni dio, a on je preuzeo ovaj dio gdje treba uključiti mozak i baviti se brojkama. On i dalje ima svoj posao, a ja i dalje pjevam, a ovo je šlag na torti i to je super.

Idu li ljubav i posao zajedno?

Ne znam kako ljudi nakon deset godina funkcioniraju, ali mi smo prefriški i nama je sve med i mlijeko, pitajte me za pet godina.

Nema razmirica i svađa među vama?

Mi se nismo nikad posvađali ni oko čega, ali nikada. Ne znam ima li on uopće taj povišeni ton glasa, a ja se ne derem jer ne znam bih li za ikoga u životu izderala svoje grlo, meni deranje troši glasnice, a pjevati moram, meni se to ne isplati, ja vrlo lijepo razgovaram.

Proslavili ste prvu godišnjicu veze u kolovozu, jeste li iznenadili zaručnika poklonom kao što je on vas? Tko je bolji u odabiru poklona, Nenad ili vi?

Nenad se puno više angažira oko toga. On baš pazi na detalje. Ja se trudim slušati što mojim bližnjima treba i što žele, ali on svakom poklonu daje neki završni dodir i kao muškarac me uspio pobijediti po tom pitanju. Kod njega sve mora štimati, od mjesta gdje će poklon uručiti do poruke koju će napisati, baš sve mora imati priču. Uživa kad me razveseli. Ne mogu reći da ja nisam dobra u tome, ali muškarci obično nisu tako detaljni, a on se baš trudi oko toga. Nenad mi pet puta tjedno donese cvijeće, eto tako, bez razloga, ne treba biti neka prigoda, nego zato što me voli.

Kako vi uzvraćate na to?

Da nisam dobra, vjerojatno ne bih uživala tu pažnju, valjda neki vrag i ja valjam.

Dosta vremena provodite u zrakoplovu, često mijenjate vremenske zone, kako to utječe na vaše zdravlje i kako se brinete o zdravlju?

Sve sam dala od sebe da spavam dulje i sve sam napravila po tom pitanju, ali jednostavno mi se ne spava. Meni se ne spava i sama pomisao da se mogu probuditi i ići raditi meni je najljepša pomisao na svijetu. Sada sam provela dva dana kod kuće jer sam bila bolesna i ne znam više što sa sobom. Dala sam si sto obaveza i radim po kući, što nisam napravila već dvije godine jer me nikad nema doma. Ne mogu vrijeme provoditi spavajući, nisam taj tip. Ja volim raditi i spavanje je za mene gubljenje vremena. Meni to ne treba, osjećam se puno bolje kad je neka akcija i kad nešto radim. Ali jako se volim počastiti nekim godišnjim na kojem ne moram pjevati, nositi haljine… Tjedno promijenim i po pet gradova i više država i ova ljetna turneja imala je 40 koncerata. U Zagrebu sam bila od kraja lipnja do početka rujna samo dva puta, i to samo zato što sam imala svirke u okolici Zagreba pa sam došla po novu odjeću. Svaki dan živim u hotelu i meni je to normalno.

Niste tip domaćice, ne zanima vas to?

Ne, ne ni najmanje. Stvarno sam radnik i sve ću napraviti, ali nemoj, molim te, da se moram baviti kuhinjom i kuhanjem. Ne peglam, ali ja organiziram da to netko drugi radi, ja sam žena koja ima muški mozak i konstruktivnije mi je potrošiti vrijeme radeći nego peglajući. Ako budem peglala, bit ću nervozna, zeznut ću tri košulje, a ako odem na sastanak, zaradit ću za puno više košulja. Eto, tako sam ja to sebi u svojoj glavi posložila. Ako smo doma i želimo nešto kuhati, i tu imam sreće jer Nenad kuha.

Uskoro slavite 39. rođendan, plaši li vas ta brojka?

Ne, ni najmanje. Ja sigurno imam 25 godina jer niti moje tijelo izgleda kao da mi je 39 niti se ja tako osjećam. Živim potpuno kao neki curetak, nemam osjećaj tih godina. Rođendan ću, kao i dosad, provesti na Rujanfestu radno, ali i zabavljajući se s prijateljima, a onda ćemo Nenad i ja nekamo otputovati da to obilježimo, iako mi je to samo isprika da otputujem.

Dosta destinacija ste posjetili ove godine, kamo sada idete?

Miami je prvi na tapetu, a na pravi godišnji odmor idem u siječnju, nakon Nove godine, kad i svi pjevači idu na odmor. Vijećamo još kamo ćemo, ali bit će palme i bijeli pijesak.

Hoćete li taj godišnji možda iskoristiti i za vjenčanje?

A ne, ne! Još se uvijek nisam stigla time baviti.

Imate li barem viziju, nakon toliko svadbi koje ste prošli, znate li što želite, a što ne želite?

Ne želim ništa tradicionalno, svadbe na kojima pjevam su klasične, imaju protokol i tradicionalne običaje i nemam ništa protiv da se ljudi tako žene. Međutim, ili zato što sam se previše toga nagledala ili zato što sam sve samo ne tradicionalna i nisam po pravilima, ja želim sve kontra: neće biti tradicije niti će biti igdje blizu Hrvatske.

A vjenčanica će biti?

Ne znam, nagovaraju me da moram. Što se mene tiče, ja bih obukla haljinu za tulum i skakala, ali sve ovisi o prostoru. Najiskrenije, nemam viziju ni detalje, znam da moram sjesti i dogovoriti se sama sa sobom. Ljudi svadbe planiraju godinu i pol dana unaprijed, pa mene bukiraju godinu i pol dana unaprijed. Ja to ne mogu, kad to isplaniram, to će biti doslovno u mjesec dana i ne mogu se toliko baviti jednim eventom. Ja tri puta tjedno pjevam te si vremenski ne mogu priuštiti to. Na kraju dana, to je samo jedan tulum gdje treba biti dobar bend, veseli ljudi i dobra lokacija. Nije da to govorim zbog sebe, ali muzika je najvažnija na svadbi. Svi će ujutro reći jesu li plesali, a nitko neće razgovarati kakav je bio gulaš.

Što kažu roditelji na zaručnika?

Mama je u najvećoj mogućoj ljubavi s njim. Nenad moju mamu zove češće nego što je ja nazovem i stalno nešto razgovaraju. To mi je super, sigurna sam da je sve OK i tako je od prvog dana.

Kakva je nova sezona Supertalenta, koja se u nedjelju počinje emitirati na Novoj TV i u kojoj ste članica žirija?

Ove smo se godine promijenili. Prošle godine Davor Bilman i Martina Tomčić bili su zločesti policajci, a Janko i ja bili smo u stilu “ma daj, pustit ćemo ih”. Ne znam što nam se dogodilo, ali to više nije tako i zamijenili smo uloge, ali ne namjerno. Ovo dvoje pušta, a nas smo dvoje postrožili kriterije. Ljudi očekuju da ćemo im Janko i ja pogledati kroz prste, ali mi smo se malo postrožili i imamo kriterije. Jako smo se opustili nas četvero, Bilman je pun emocija cijelu sezonu, čak pozitivnih emocija, puno je govorio, više nije čovjek od dvije riječi, čak mi je u nekim trenucima bio draži kad je bio tiši. Martina je puno blaža, Janko se smijao non-stop, ja sam standardno imala svoje komentare kojima se cijeli narod smije te sam se stylingom potrudila da ljudi imaju što komentirati. Baš sam jako pazila da ne bude dosadno i da ljudi imaju što komentirati jer od emisije koju ljudi gledaju u 20 sati navečer očekuju da ih zabavi.

Koliko je važno ulagati u kostime i koliko naše pjevačice ulažu u taj vizualni dio?

Imamo ravno četiri pjevačice i, da sad kažem bilo što, znat će se o kome mislim. Nažalost, premalo se ulaže, osim nekih koji ulažu, a svi znamo koje su. Ja stvarno s Markom Grubnićem za svaki nastup radim novu haljinu, cipele, nakit. Vi uopće ne možete zamisliti do koje se mjere mi dajemo u to. Prije Instagrama bilo je puno lakše, kao da je itko znao u čemu sam pjevala u Gospiću pa onda u Zagrebu. Sad svi sve vide, klinci čak šalju poruke: “Ovo si prije nekoliko godina nosila kad sam te vidio na aerodromu.” Ulažem previše i mogla bih manje, ali mene to veseli i imam osjećaj kao da sam dužna. Kad vidim pjevače koji ne pridonose nimalo tome i kad vidim te grozne spotove, meni bude neugodno. Današnje doba i ta generacija YouTubea i Instagrama, oni ne opraštaju.

Je li vas ikad koštalo to što ste tako iskreni?

Koštalo me, ali ne do te mjere da bih se promijenila. Takva sam kakva jesam i s ljudima imam super odnos. Meni je neugodno gledati nekome u oči i lagati, a s druge strane ne radim nešto što bih trebala skrivati. Kod mene je sve legitimno i transparentno, nemam tajni. Ako netko od nas eventualno želi nešto sakriti, to se može, ali neugodno mi je lagati. Možda je moja mala mana što pred ljudima koje baš ne poznajem govorim o nekim previše privatnim stvarima, onda oni u prepričavanju nadodaju svašta i tako nastane trač.

