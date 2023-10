Ovo još nikome nije uspjelo osim Aleksandri Prijović, najavila je i petu Arenu: Svaku večer će biti ludilo

Vjerovali ili ne Aleksandra Prijović najavila je petu zagrebačku Arenu i postala aposlutna rekorderka po broju zakazanih nastupa u Areni Zagreb i time potvrdila status najtraženije regionalne zvijezde. I sama je iznađena količinom podrške i obožavatelja, ali prije svega zahvalna:

- Peta Arena, peta večer ljubavi i pet puta hvala! Ponosna sam i od srca zahvalna na količini ljubavi i podrške koju mi dajete. Ne znam što da vam drugo kažem - osim da vas volim i jedva čekam da uživamo i stvorimo uspomene koje ćemo čuvati i pamtiti zauvijek. Vjerujte mi da će svaku večer u Zagrebu biti posebno – poručila je Prijović obožavateljima putem Extra FM-a gostujući u Zagrebu.

6. prosinca Aleksandra Prijović će po peti put stati ispred svojih mnogobrojnih fanova i otpjevati najveće hitove zbog kojih je kartu do sada kupilo gotovo 70 000 ljudi. S petom Arenom može se govoriti o brojci koja se približava prema nevjerojatnih 90 000 obožavatelja koji će uživati u najavljenom spektaklu na Extra koncertima godine. Nema više sumnje – Aleksandra Prijović miljenica je zagrebačke publike, a što je ono po čemu se posebno izdvaja ova mlada glazebnica saznat ćemo 1., 2., 3., 4. i 6. prosinca, kada će sigurni smo opravdati očekivanja i svoju popularnost.

- Bio mi je san napuniti Arenu, prijašnjih sam godina maštala o tome, a sada su se moji snovi ostvarili – hvala vam! Na moju veliku sreću, radost i najveće zadovoljstvo otvaramo i treću zagrebačku Arenu - vidimo se i 3. prosinca na Extra koncertu godine. Jedva čekam, u Zagrebu će biti ludilo, potrudit ću se da to bude nezaboravno druženje, dat ću sve od sebe, bit će i gostiju, ali to neka ostane iznenađenje. Turneja od ‘Istoka do Zapada’ je krenula i to najljepše što je mogla - poručila je Aleksandra Prijović prije tjedan dana kada je najavila treći koncert u Areni Zagreb.