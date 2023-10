Pobjednik Supertalenta optužen za još pljački u Zagrebu, zaposlenicima je prijetio pištoljem

Do prije mjesec dana ime Petra Brune Basića (31) u javnosti se spominjalo u kontekstu pobjednika Supertalenta na Novoj TV i street workout umjetnika, no sredinom rujna osvanuo je u rubrici crne kronike. Zagrebačka policija tada je otkrila da ga tereti za dva razbojništva, jednu krađu i tri krivotvorenja isprava, a sada su iz policije priopćili da je dovršeno kriminalističko istraživanje te da su policijski službenici potvrdili svoju sumnju kako je osumnjičeni 31-godišnjak od 20. siječnja do 14. travnja 2023. godine najčešće u noćnim satima na području Zagreba te jednom u Zaprešiću nad zaposlenicima činio razbojništva kako bi se odmogao novca.

Kako pišu 24 sata Basić se i dalje nalazi u istražnom zatvoru Remetinec kako ne bi mogao utjecati na svjedoke i ponoviti nedjela, a tužiteljstvo će ovaj tjedan, po svemu sudeći, od sutkinje istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici zatražiti da mu se produlji istražni zatvor po istim osnovama.

Sumnja se da je u pet navrata došao do restorana brze hrane, od toga jednom u Riječkoj ulici, na Ljubljanskoj aveniji, Rudeškoj cesti te dva puta u Ulici 1. pile gdje je maskiran potkapom došao do prozora te uz prijetnju pištoljem zaposlenicima otuđivao novac. U jednom navratu, u jednom od restorana, nije uspio u svome naumu da se domogne novca.

Također, sumnja da je tako krajem siječnja došao u benzinsku postaju u Ulici SR Njemačke, a nakon sedam dana u poslovnici za otkup plemenitih metala u Ulici Pavla Šubića gdje je, uz prijetnju pištoljem, počinio razbojništvo nad zaposlenicima kako bi ukrao novac. Tu nije bio kraj njegovom protupravnom ponašanju. U Zaprešiću, u Tržnoj ulici, došao je u mjenjačnicu gdje je na već uhodan način, prijeteći pištoljem, zaposlenici otuđio novac. Ukupna materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 23.000 eura. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju policijski su službenici podnijeli posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Podsjetimo, policija je Basiću ušla u trag nakon snimke koja se pojavila u medijima nakon njegove razbojničke akcije. Policija je kroz istraživanje otkrila da je 18. srpnja i 1. kolovoza ove godine odradio dva razbojništva u dvije zlatarnice u Zagrebu, točnije u Ulici Vice Vukova u sklopu trgovačkog centra i onoj u Ninskoj ulici u Sesvetama.Pobjednika Supertalenta s ovim događajima zagrebački plavci povezali su jer ih je odradio prema istom scenariju i u sličnom outfitu, s francuskom kapicom na glavi i dioptrijskim naočalama na licu. Petar Bruno ušao je u zlatarne i zainteresirano tražio od zaposlenika da mu pokažu zlatni nakit, neko vrijeme ga je razgledavao, a potom čekao pogodan trenutak kada više nije bilo drugih mušterija u prostoru zlatarne. Zlatare je potom pošpricao suzavcem te s pulta uzeo nakit.

- Prilikom počinjenja navedenih kaznenih djela, osumnjičeni bi se do navedenih objekata dovezao automobilom na koji je stavio nepripadajuće registracijske pločice koje je ranije otuđio s drugih vozila. Maskirao bi se tako da bi na glavu stavio francusku kapu i na oči dioptrijske naočale. Novac koji je zaradio od prodaje otuđenog zlata, trošio bi na kockanje, putovanja i luksuzni način života - istaknuli su ranije iz PU zagrebačke.

Tijekom svojih razbojništava, Basić je otuđio predmete ukupne vrijednosti od preko 140.000 eura, a zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela određen mu je istražni zatvor.

